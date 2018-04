Pfullendorf Gutachten liegt nun vor: Küchenbauer Alno schon 2013 zahlungsunfähig

Der Küchenbauer Alno ist einem Gutachten von Wirtschaftsprüfern zufolge schon im Jahr 2013 zahlungsunfähig gewesen. Insolvenzverwalter Martin Hörmann will nun Schadenersatz- und Rückzahlungsansprüche geltend machen.

Die von Insolvenzverwalter Martin Hörmann in Auftrag gegebene Analyse, die zu diesem Ergebnis kommt, liege nun vor, hieß es am Dienstag in einer Pflichtmitteilung der insolventen Alno AG. Hörmann werde auf dieser Grundlage nun Schadenersatz- und Rückzahlungsansprüche geltend machen.

Den Verdacht, dass Alno nicht erst vergangenen Sommer zahlungsunfähig war, als die Insolvenz angemeldet wurde, hatte Hörmann auf Basis erster Begutachtungen bereits Anfang Januar geäußert. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung. Unter dem Namen Neue Alno GmbH werden in Pfullendorf mittlerweile wieder Küchen produziert.