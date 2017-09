Singen Große Karrieremesse in Singen

Mittelständler und Konzerne suchen auf einer Veranstaltung in Singen Akademiker-Nachwuchs und Fachkräfte für ihre Unternehmen.

Singen – Egal ob strategischer Einkäufer, Zolldeklarant, Zimmerermeister, Wellnesstherapeut oder Jugendreferent – in der Region sind Hunderte Stellen in nahezu allen Wirtschaftsbereichen unbesetzt. Nur: Wie findet man die am besten? "Viele Fachkräfte haben keinen Überblick, welche Chancen sich ihnen gerade am Arbeitsmarkt bieten", sagt Isabell Endres, Job- und Karriereexpertin im SÜDKURIER Medienhaus.

Die Job- und Karrieremesse Singen, die am 7. und 8. Oktober zum ersten Mal in der Region stattfindet, will genau hier Abhilfe schaffen. An einem Ort vereint die Veranstaltung zahlreiche Arbeitgeber in der Stadthalle der Hohentwiel-Stadt. "Unser Ziel ist es, dem Arbeitsmarkt in der Region neue Impulse zu geben", sagt Fachfrau Endres vom SÜDKURIER, der die Jobmesse zusammen mit der Messe AG aus Kempten ins Leben gerufen hat. Unterstützt wird der Branchentreff von der IHK Hochrhein-Bodensee, dem Online-Portal jobs-im-suedwesten.de, der Stadt Singen und dem Landkreis Konstanz.

Bewerber können auf der Messe beim Angebot der Firmen aus dem Vollen schöpfen. Der Pharmagroßhändler Aptar aus Radolfzell ist ebenso vertreten wie die Weltkonzerne Takeda oder Aldi. Aber auch der Klein- und Mittelstand ist dabei – vom Autohaus Südstern-Bölle, Storz Verkehrswegebau bis hin zu Bucher Hydraulics. Zudem stellen Ämter, Behörden oder Bildungseinrichtungen wie die Fachhochschule Voralberg in der Singener Stadthalle aus. Sie alle suchen insbesondere nach Fach- und Führungskräften sowie Hochschulabsolventen. Eben "nach den klügsten Köpfen in der Region", wie Endres sagt.

Dazu können Bewerber bereits im Vorfeld der Messe ein Gespräch mit einem oder mehreren der mehr als 60 vertretenen Firmen online ausmachen. Arbeitssuchende, die bislang erfolglos nach ihrem Traumjob Ausschau gehalten haben, können sich vor Ort von Fachleuten erklären lassen, wie Bewerbungsmappen am besten zusammenzustellen sind und sich gleich noch ein kostenfreies Bewerbungsfoto sichern. "Sogar Karrierecoachings direkt vor Ort sind möglich", sagt Endres. In einer Lounge können die Gespräche dann vertieft werden. "Wir wollen, dass das Angebot der Job-Plattform jobs-im-suedwesten.de auch vor Ort erfahrbar wird", sagt sie.

Initiativen wie die Singener Jobmesse sind nach Ansicht von Fachleuten bitter nötig, um den Arbeitmarkt im Südwesten zu entlasten, denn die Lage ist angespannt. Allein in der industriestarken Region Bodensee-Oberschwaben geht man von 15 000 Stellen aus, die jedes Jahr nicht besetzt werden können. Der größte Teil in Ausbildungsberufen. Landesweit gibt es nach Zahlen des Stuttgarter Wirtschaftsministeriums derzeit rund 100 000 offene Stellen.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag:10-17 Uhr, Eintritt kostenfrei.