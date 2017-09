Schaffhausen GF kauft Software-Schmiede

Der Schweizer Industriekonzern Georg Fischer will mit seinen Maschinen stärker ins Internet der Dinge vordringen – und kauft dazu eine deutsche Softwareschmiede.

Schaffhausen/Bielefeld – Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) stärkt seine IT-Kompetenz durch den Erwerb einer Softwareschmiede. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, übernehme man die Bielefelder Firma Symmedia. Über den Kaufpreis wurde nach Angaben eines GF-Sprechers Stillschweigen vereinbart. Symmedia hat sich auf Softwarelösungen zur Vernetzung von Maschinen spezialisiert und liefert unter anderem den Branchen Elektronik, Pharma und Ernährung zu. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen zügig gewachsen. Die neue Partnerschaft erlaube es, das Angebot an digitalen Lösungen für Kunden zu forcieren und auszuweiten, sagte GF-Chef Yves Serra.

Ähnlich wie GF kaufen sich derzeit viele klassische Maschinenbauer in Softwareschmieden ein – vom Laserspezialisten Trumpf über den Lackieranlagenweltmarktführer Dürr bis hin zu kleineren Mittelständlern.

Insbesondere die GF-Sparte Maschining Solutions soll von der Übernahme der 60 Mitarbeiter starken Symmedia profitieren. Der Werkzeugmaschinenbauer habe das Ziel, die digitalen Eigenschaften seiner Produkte auszuweiten, sagte der GF-Sprecher. Ziel sei es, Anwendungen und Dienstleistungen im Umfeld von Industrie 4.0 voranzutreiben. Unter Industrie 4.0 versteht man die zunehmende Vernetzung der Produktion durch das Internet, um beispielsweise Maschinen fernzuwarten und somit Stillstandszeiten zu vermeiden.

Für die Mitarbeiter soll sich durch die Übernahmen nicht ändern, sagte der Sprecher. Der Standort Bilefeld beliebe voll erhalten.