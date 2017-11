Geld Für diese Versicherungen bezahlen Sie - und brauchen sie gar nicht

Ob Brille, Smartphone oder Hochzeit: Heutzutage kann man sich wirklich gegen alles schützen lassen. Darunter sind jedoch Versicherungen, die Sie nicht brauchen - wie diese hier.

Vielen Deutschen liegt ihr Hab und Gut sehr am Herzen. Deshalb wird alles dafür getan, dieses so gut es geht zu schützen. Die deutsche Versicherungslandschaft bietet hier Abhilfe, indem sie für wirklich jedes Problem die passende Versicherung bereit stellt.



In diesem Dschungel an Versicherungen verliert man jedoch schnell den Überblick, was zur Folge hat, dass es immer mehr schwarze Schafe unter den Versicherungen gibt, die dem Verbraucher meist gar nichts oder nur sehr wenig bringen. Deshalb ist vor dem Abschluss einer neuen Versicherung Vorsicht geboten. Die folgenden Versicherungen sind eher nicht zu empfehlen.

1. Insassenunfallversicherung

Was sich zunächst sinnvoll und vernünftig anhört, erweist sich beim genaueren Blick auf die Kfz-Haftpflichtverischerung, die übrigens für jeden Autobesitzer in Deutschland Pflicht ist, als völlig unnötig: Die Haftpflichtversicherung wirkt nämlich selbst dann, wenn der Autobesitzer den Unfall selbst verursacht hat und dabei Beifahrer zu Schaden gekommen sind.

2. Sterbegeldversicherung

Auch diese Versicherung wirkt im ersten Augenblick sehr sinnvoll: Mit Hilfe einer Sterbegeldversicherung wollen Menschen schon zu Lebzeiten dafür sorgen, dass ihre Angehörigen nicht für die kostspielige Beerdigung aufkommen müssen. Beim Tod des Versicherten zahlt die Versicherung die vorher vereinbarte Summe an die Hinterbliebenen aus.



Experten wie die Stiftung Warentest raten jedoch von derartigen Versicherungen ab, denn die Versicherung zahlt am Ende nur das Geld aus, was der Versicherte zu Lebzeiten eingezahlt hat. Verstirbt ein Kunde kurz nach Abschluss der Versicherung, zahlt diese nur einen Bruchteil der beim Sterbefall vereinbarten Summe aus; ergo: das was bis zu diesem Zeitpunkt bereits vom Klienten eingezahlt wurde.



Laut den Versicherungsbedingungen gibt es die zuvor vereinbarte Todesfallsumme in den ersten drei Jahren nur, wenn der Klient durch einen Umfall ums Leben kommt. In vielen Fällen lohnt es sich daher eher ein Sparkonto für seinen Hinterbliebenen anzulegen, als diese unnötige Versicherung abzuschließen.

3. Versicherung gegen häusliche Notfälle (Wohnungsschutzbrief)

Auch diese Versicherung ist im Grunde genommen gut gemeint: Diese Versicherung springt immer dann ein, wenn es zu häuslichen Notfällen kommt, das heißt, wenn mal wieder die Heizung streikt oder man sich ausgeschlossen hat.



Diese Dienstleistungen werden dann direkt über die Versicherung abgerechnet. Wer diesen Schutzbrief in Anspruch nehmen will. darf die Handwerker jedoch nicht alleine beauftragen, sondern muss zuerst bei seiner Versicherung über eine Notfallnummer anrufen.



Diese schickt dann die entsprechenden Handwerker zum Brennpunkt. Sie schöpft hierbei aus einem ganzen Netzwerk von Handwerkern und Fachfirmen, die direkt über die Versicherung bezahlt werden.



Wer jedoch gute Freunde und Nachbarn hat, die einem bei kleinen Haushaltsungeschicken zur Seite stehen, kann sich diese Versicherung sparen. Im Fall der Fälle sind auch die Kosten für den Notdienst nicht existenzbedrohend, sodass sich diese Versicherung nicht lohnt.

4. Kapitallebensversicherung

Kapitallebensversicherungen versprechen Leistungen wie den Kapitalaufbau mit Garantiezins und solider Gewinnbeteiligung, sowie Hinterbliebenenschutz durch Leistung im Todesfall. Experten raten jedoch von diesen Versicherungen ab, denn es handelt sich dabei oft um Abzocke-Fallen, die viele versteckte Kosten enthalten, welche meist erst bei einer Kündigung offen gelegt werden können.



Es ist daher zu empfehlen, lieber eine preisgünstigere Risiko-Lebensversicherung abzuschließen und sein Geld in die Rente anzulegen. Wer viel Vermögen besitzt, kann Fonds kaufen oder in Immobilien investieren. All das lohnt sich viel mehr als eine Kapitallebensversicherung.

5. Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr

Die Unfallversicherung mit Beitrags- bzw, Prämienrückgewähr ist eine Kombination aus Unfall- und Lebensversicherung und besteht daher aus zwei Verträgen: Eine Unfallversicherung und eine Kapitallebensversicherung.



Die Versicherung verspricht ihren Kunden, dass diese am Ende der Laufzeit die gezahlten Prämien zurückerstattet bekommen, also ein Versicherungsschutz mit Geld-zurück-Garantie. Doch die Versicherten müssen den Betrag, den sie später zurückerstattet bekommen, vorher zusätzlich einzahlen. Auch sind die Versicherungsleistungen meist nur sehr dürftig. Diese Versicherung ist reine Abzocke.

6. Handyversicherung

Vielen ist ihr Smartphone lieb und teuer und sie schließen daher für den Fall der Fälle eine Versicherung für ihr Lieblingsgerät ab. Bei Smartphones die bis zu 900 Euro kosten können, wie zum Beispiel das iPhone 6s Plus von Apple, hört sich das zunächst sehr sinnvoll an.



Die Versicherung erstattet jedoch niemals den Neupreis des Geräts sondern nur einen rapide sinkenden Zeitwert. Darüber hinaus kosten die Versicherungen bis zu 120 Euro im Jahr. Es lohnt sich daher mehr, besser auf sein Handy aufzupassen oder für den Ernstfall Geld für ein Ersatzhandy zur Seite zu legen.



Günstige Smartphones gibt es meistens schon für unter 100 Euro und das wäre in diesem Fall sogar günstiger als der Jahresbetrag der Versicherung. Vor Diebstahl schützt auch schon eine Hausratsversicherung.

7. Brillenversicherung

Auch Brillenträger sind sich über den hohen Wert ihrer Seh-Hilfe im Klaren und lassen diese deshalb gerne versichern. Beim Sport oder auch in Alltagssituationen ist die Brille nämlich vielen Gefahren ausgesetzt. Das Problem an der Versicherung ist jedoch, dass die Versicherung meist nur die Kosten für ein neues Modell im Nulltarifsegment enthält und der Versicherte trotzdem viele Kosten selbst tragen muss.

8. Krankenhaustagegeldversicherung

Bei dieser Versicherung zahlt man einen Festbetrag um die Zusatzkosten, die bei einem Krankenhausaufenthalt anfallen, abzudecken. Dazu zählen unter anderem Fernseher und Obst im Zimmer, Fahrtkosten und Parkgebühren für die Angehörigen und die täglichen Zimmerzuzahlungen.



Der Geldbetrag, den die Versicherung in Fall einer vollstationären Behandlung leistet, wird bei Vertragsschluss vereinbart und jeden Tag des Krankenhausaufenthalts ausgezahlt. Die Kosten für diese Versicherung sind jedoch oftmals sehr viel höher als die, die sie übernimmt.

9. Glasbruchversicherung

Glasbruchversicherungen sind oftmals viel zu teuer als dass normale Verbraucher über einen Abschluss einer solchen nachdenken sollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fensterscheibe der Wohnung in die Brüche geht iat doch sehr gering und gegen Schäden durch Brand, Leitungswasser, Sturm oder Hagel haften schon die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.

10. Reisegepäckversicherung

Wer der Meinung ist, er müsse sich dank einer Reisegepäckversicherung nicht mehr auf sein Gepäck achten, der hat falsch gedacht: Wer sein Gepäck nicht ständig fest im Griff hat, dem wird von Seiten der Versicherung sehr schnell fahrlässiges Verhalten unterstellt. In diesem Fall, und den gibt es leider sehr oft, zahlt die Versicherung keinen Cent.

11. Hochzeitsrücktrittsversicherung

Wer den ewigen Bund der Liebe eingehen will, muss zunächst viele Vorbereitungen treffen. Damit das Fest keine böse Überraschung wird, kann man sich mit einer sogenannten Hochzeitsrücktrittsversicherung gegen etwaige Risiken absichern lassen.



Diese wirkt bei einer schweren Erkrankung, einem Unfall, einem Sterbefall oder einem Wohnungsbrand. Die Versicherung greift jedoch nicht, wenn es sich einer der Parthner anders überlegt und vor dem Altar "Nein" sagt. Ebenso wenig wirkt der Versicherungsschutz bei Vorerkrankungen oder für das teure Mietauto. Die Versicherung ist also eher unnötig.