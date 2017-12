Pfullendorf Für 20 Millionen Euro: Riverrock will Alno wiederbeleben - 410 Arbeitsplätze geplant

Der Britische Investor übernimmt den Küchenhersteller aus Pfullendorf. Der Kaufpreis beträgt 20 Millionen Euro. Der Kaufvertrag steht allerdings noch unter Vorbehalt. Hier finden Sie alle Hintergründe.

Eigentlich war das Aus von Alno schon besiegelt. Der Großteil der Mitarbeiter hatte Ende November eine betriebsbedingte Kündigung erhalten und das Traditionsunternehmen sollte abgewickelt werden. Vor einer Woche meldete der britische Finanzinvestor Riverrock dann völlig überraschend sein Interesse am Küchenbauer an. Nur wenige Tage später ist der Deal weitgehend in trockenen Tüchern: Riverrock kauft das Kerngeschäft von Alno für 20 Millionen Euro. Die ehemaligen Beschäftigten erhielten gestern bei einer Betriebsversammlung am Stammsitz in Pfullendorf eine vorweihnachtliche frohe Botschaft: Sie können wieder bei ihrem alten Unternehmen einsteigen – wenn auch zu verschlechterten Konditionen.

Die Küchenmöbelproduktion in Pfullendorf, die derzeit nach wie vor still steht, soll im ersten Quartal 2018 wieder aufgenommen werden. 410 Arbeitsplätze, darunter 34 Auszubildende, sollen in der sogenannten Neuen Alno GmbH beschäftigt werden. In der Mitarbeiterversammlung informierten Insolvenzverwalter Martin Hörmann und der eigens aus Melbourne angereiste Riverrock-Chef Jason Carley die Belegschaft am Stammsitz über die Vertragsunterzeichnung.

Vertrag noch unter Vorbehalt

Der Kaufvertrag steht allerdings noch unter Vorbehalt. Der Geschäftsbetrieb wird nur dann aufgenommen, wenn der Gläubigerausschuss der Lösung zustimmt und die Agentur für Arbeit einen Antrag auf Kurzarbeitergeld genehmigt. Auch die Gründung einer Beschäftigungs- und Qualifzierungsgesellschaft für Mitarbeiter, die nicht übernommen werden, ist eine Bedingung für die Wirksamkeit des notariell beurkundeten Kaufvertrages. Aus unternehmensnahen Kreisen war zu hören, dass diese Vorbehalte keine unüberwindbare Hürde darstellen.

"Wir haben wahnsinnig gekämpft und glauben an die Zukunft", sagte Insolvenzverwalter Hörmann. Er könne nichts Negatives über den Investor sagen, der Alno in den vergangenen Monaten schon Kredite von mehr als 20 Millionen Euro gewährt hatte.

"Die alte Alno ist vorbei", richtet der langjährige Vertriebsvorstand Andreas Sandmann den Blick nach vorne. Er wird künftig als einer von zwei Geschäftsführern der Neuen Alno GmbH fungieren, und kündigte eine drastische Verkleinerung des Standortes an, der eine Fläche von 32 Hektar umfasst. Etliche Gebäude sollen verkauft oder vermietet werden. Man wolle wieder zurück zu den Ursprüngen einer Großschreinerei, die qualitativ hochwertige Küchen produziert, hofft der Branchenexperte, dass man den Handel und die Kunden von der Leistungsfähigkeit des neuen Unternehmens überzeugen kann, das aktuell keine Aufträge hat. "Wir haben keine Tochterfirmen mehr, und damit keine Verzettelung wie in der Vergangenheit. Wir rücken zusammen", ist für Sandmann die Zusammenarbeit mit den Branchengrößen der entscheidende Erfolgsfaktor.

Betriebsratsvorsitzende Kleiber: „Mir fällt ein großer Stein vom Herzen"

Aktuell stöhnt die Küchenmöbelbranche angesichts einer hohen Nachfrage unter Lieferengpässen, der nach der Pleite des Alno-Tochterfirma Wellmann noch verstärkt wurde. Die Rettung dieses Unternehmens mit 400 Mitarbeitern ist gescheitert, was für die Neue Alno GmbH auch den Wegfall eines Konkurrenten bedeutet. Nach Angaben von Andreas Sandmann laufen schon Gespräche bezüglich der Übernahme von Wellmann-Maschinen für Pfullendorf. Investor Riverrock will einen zweistelligen Millionenbetrag für Investitionen in die Technik ausgeben, ergänzt Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler, der auch bei der Mitarbeiterversammlung anwesend war.

Alno-Betriebsratsvorsitzende Waltraud Kleiber beurteilt die Einigung ebenfalls positiv: „Mir fällt ein großer Stein vom Herzen. Das ist eine Chance für einen Neuanfang. Aber es wird nicht leicht werden", sagt sie.

Michael Föst, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt, gießt allerdings Wasser in den Wein und beurteilt die Übernahme aus Arbeitnehmersicht eher kritisch. „Der Preis, den die ehemaligen Alno-Mitarbeiter für eine Wiederbeschäftigung zahlen müssen, ist hoch“, sagt der Gewerkschafter. So seien die neuen Arbeitsverträge nicht mehr tarifgebunden. Unter dem Strich müssten die Beschäftigten mehr arbeiten, bekommen aber weniger Lohn. So soll die Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden steigen, während der Lohn um 15 Prozent sinkt. Zudem würden das Weihnachts- und Urlaubsgeld wegfallen. „Die Mitarbeiter sollten sich gut überlegen, ob sie dieses Angebot annehmen wollen“, sagte er. Föst vermutet, dass gerade hoch qualifizierte Arbeitnehmer sich lieber einen neuen Arbeitgeber suchen werden. Grundsätzlich beurteilt er die Zukunft von Alno skeptisch. „Der Name Alno hat zuletzt gelitten. Nun muss sich das Unternehmen am Markt beweisen“, sagt er. Das Problem seien nicht die Löhne, sondern der Investitionsstau, Management-Fehler und die hohe Verschuldung.

Alno hatte im Juli einen Insolvenzantrag gestellt und später aus Geldmangel die Produktion eingestellt. Weil sich kein Käufer fand, hatte Hörmann vor knapp einem Monat das Aus für den Küchenbauer und die Entlassung aller Mitarbeiter verkündet. Nur maximal 60 sollten zunächst bleiben, um spezielle Aufgaben bei der Abwicklung des Unternehmens zu übernehmen.

