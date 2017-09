Berlin Flugausfälle bei Air Berlin: Diese Rechte haben Reisende

Am Mittwoch kam es wegen der Krise bei Air Berlin an zahlreichen deutschen Flughäfen zu Flugausfällen. Welche Rechte haben Reisende in dieser Situation? Und ab wann gibt es Geld zurück?

Der Flug gestrichen, der Flieger überbucht, der Anschluss nicht mehr zu schaffen: Wenn die Urlaubsreise schon so beginnt, ist an Erholung kaum noch zu denken. Für größere Unannehmlichkeiten steht Passagieren in der EU von der Airline zumindest ein finanzieller Ausgleich zu. Ohne Hilfe oder Drohung mit dem Anwalt ist dieses Geld aber oft nicht leicht zu bekommen.

Wann haben Reisende Anspruch auf eine Ausgleichszahlung?

Und diesen Weg müssen verärgerte Fluggäste häufiger gehen?

Was ist das Besondere bei Air Berlin?

In aller Regel dann, wenn sich die Ankunft um drei Stunden oder mehr verzögert, der Flug kurzfristig ausfällt oder trotz Buchung kein Platz an Bord ist. Das regelt seit 2005 eine EU-Verordnung. Wie viel Geld es gibt, hängt von der Flugstrecke ab: Je nach Entfernung bekommt der Passagier 250, 400 oder 600 Euro - allerdings nicht automatisch. Er muss das Geld zunächst von der Fluggesellschaft einfordern. «Wenn keine Antwort kommt, hat man weitere Möglichkeiten», erläutert Reise-Expertin Marion Jungbluth vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.Das zeigen schon die stark gestiegenen Fallzahlen der zuständigen Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP). An sie können sich Flugreisende seit November 2013 kostenlos wenden, wenn der Anbieter nicht zahlt. Beschwerden zu Flügen machen dort inzwischen etwa drei Viertel aller Fälle aus.Da sich die Fluggesellschaft in Insolvenz befindet, rät das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland in Kehl Passagieren der Air Berlin dazu, bei einer Annullierung ihres Fluges auf eine Umbuchung bestehen. Es sei auf jeden Fall besser, eine Umbuchung zu verlangen als auf eigene Kosten einen Ersatzflug zu buchen. Auf diesen Kosten bleiben Flugreisende wahrscheinlich sitzen. Sie müssen laut Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg über die Insolvenztabelle angemeldet werden - egal, ob die Flüge vor der Anmeldung der Insolvenz oder danach gebucht worden waren. Die Verbraucherschützer raten auch dazu, wenn möglich kein Gepäck mehr bei Air Berlin aufzugeben. Denn geht ein Koffer verloren oder wird beschädigt, bleibe der Kunde wohl auf seinem Schaden sitzen.Air Berlin hatte angekündigt, keine Tickets mehr zu erstatten, die vor dem 15. August ausgestellt wurden. An diesem Tag hatte die Fluggesellschaft Insolvenz angemeldet. Durch die Pleite zahlt die Airline auch keine Entschädigungen für Verspätungen oder Gutscheine mehr aus. Auch das Vielfliegerprogramm Topbonus musste Insolvenz anmelden, Meilen lassen sich nicht mehr einlösen.