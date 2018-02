Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet darüber, ob Fahrverbote wegen zu hoher Schadstoffbelastung zulässig sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält solche Verbote für nicht praktikabel.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eindringlich vor den Folgen von Fahrverboten für ältere Diesel in Innenstädten gewarnt. "Wenn wir verlieren, kriegen wir dicke Probleme an die Backe." Denn das Land könne Verbote kaum durchsetzen. Polizisten müssten dann einzelne Kfz-Scheine kontrollieren, um zu sehen, um was für Fahrzeuge es sich genau handele. „Das gibt Staus bis Heilbronn und Tübingen“, warnte der Grünen-Politiker im Blick auf die Folgen eines eventuellen Fahrverbotes in Stuttgart. Morgen wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden, ob die Umweltzonen bei zu hoher Schadstoffbelastung für ältere Diesel-Pkw gesperrt werden dürfen und wer dafür zuständig wäre.