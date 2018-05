Singen Energiewende: Viel Investitionen, aber wenig Gewinn bei Solarcomplex

Ein neuer Großwindpark und neue Solaranlagen auf Dächern sollen die Geschäfte des Öko-energie-Unternehmens 2018 beflügeln

Der Energiewendepionier Solarcomplex aus Singen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Federn lassen müssen. Die Erlöse sanken nach Unternehmensangaben von 13,8 auf 12,7 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente die auf Öko-Wärmenetze sowie Solar- und Windparks spezialisierte Ingenieursfirma mit 66 000 Euro rund 36 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bereits 2016 war der Gewinn um rund ein Drittel eingebrochen. Solarcomplex-Chef Bene Müller führte das "magere Ergebnis" 2017 auf hohe Investitionen in Erneuerbare-Energien-Kraftwerke zurück, die den Gewinn schmälerten. "Weil wir derzeit viel investieren, ist die Ertragskraft nicht so stark", sagte Unternehmensgründer Müller bei der Vorstellung der Bilanzzahlen in Singen.

Riesen-Windpark entsteht in Südbaden

Die im Jahr 2000 gegründete Solarcomplex gilt als Pionier der Energiewende im Südwesten. Beim Betrieb und der Planung von Nahwärmenetzen für Kommunen auf Grundlage erneuerbarer Energien ist das Unternehmen, das über ein Anlagevermögen von gut 56 Millionen Euro verfügt, in Süddeutschland mit-führend. In den vergangenen Jahren geriet Solarcomplex allerdings in schweres Fahrwasser, da man den Parntner-Gemeinden garantiert hatte, sie immer günstiger mit Öko-Wärme zu beliefern, als dies auf Grundlage von Heizöl hätte erreicht werden können. Die Wette auf steigende Ölpreise ging schief, was den Singenern hohe Gewinneinbußen einbrachte. Durch die seit etwa zwei Jahren ansteigenden Ölpreise hat sich die Lage aber wieder entschärft. Auch durch die Neuverhandlung von Energie-Lieferverträgen sei man "wieder auf der sicheren Seite", sagte Müller.

Tatsächlich stemmt sich Solarcomplex mit Erfolg gegen die vielerorts stockende Energiewende. Allein Zwischen 2017 und 2019 plant das Unternehmen zusammen mit Partnern 69 Millionen Euro in Öko-Kraftwerke zu investieren, darunter sechs große Solarfelder, vier Nahwärmenetze und zwei große Windparks. Das Prestigeprojekt ist das Windfeld "Länge" nahe Donaueschingen, wo künftig sieben Windräder Strom für 45 000 Menschen erzeugen sollen.

Wachstum verspricht auch der Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern, aber auch im gewerblichen Bereich. "Der Strom vom eigenen Dach ist deutlich günstiger zu haben als aus der Steckdose", sagt Müller. Für Privatleute, aber auch insbesondere für Firmen sei es "hochattraktiv", mit Solaranlagen die Eigenversorgung mit Strom sicherzustellen. Tatsächlich sind die Anlagenpreise für Photovoltaikanlagen in den letzten Jahren drastisch gefallen. Zwischen 8 und 12 Cent kostet die Kilowattstunde Sonnenstrom derzeit. Beim Energieversorger kostet sie rund 30 Cent für Privathaushalte und gut 15 Cent für kleinere Betriebe.

Dachanlagen mit hohem Gewinn

Für Investoren und Bürger besteht nach wie vor die Möglichkeit, bei Solarcomplex einzusteigen. Im Herbst geben die Singener neue Genußscheine aus, die bei einer Laufzeit von drei Jahren mit 2,5 Prozent verzinst sind. Außerdem besteht die Möglichkeit, Aktien zu erwerben. Dafür will Solarcomplex der Hauptversammlung am 17. Juli eine Dividende von umgerechnet zwei Prozent je Anteilsschein vorschlagen.