Karlsruhe EnBW schreibt schwarz

Wegen Einmaleffekten weist der Versorger fast zwei Milliarden Euro Gewinn aus. Die Aktionäre können mit Dividenden rechnen.

– Nach tiefroten Zahlen im Vorjahr ist die Energie Baden-Württemberg (EnBW) 2017 wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Von Januar bis September stieg der Konzernüberschuss auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Den Ergebnissprung erklärte Finanzchef Thomas Kusterer gestern vor allem mit der Rückzahlung der als verfassungswidrig eingestufen Brennelementesteuer, dem Verkauf einer Windparkbeteiligung und der erstmaligen Berücksichtigung des Gasversorgers VNG in der Bilanz. Für die ersten neun Monate 2016 hatte die EnBW ein Minus von 192,5 Millionen Euro ausgewiesen, für das gesamte Jahr sogar 1,8 Milliarden Euro.

Erstmals seit 2010 ist bei der EnBW der operative Gewinn in der Zwischenbilanz wieder gestiegen. Kusterer geht davon aus, dass der Stromkonzern in diesem Jahr die Ergebniswende dauerhaft schaffen wird. „Wir treten in die Phase ein, in der wir die Saat des Effizienzprogramms ernten können“, sagte Kusterer. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft werde um bis zu fünf Prozent steigen.

Kusterer erklärte, die EnBW werde ihr bis 2020 geplantes Sparprogramm schneller umsetzen. Die Senkung der Kosten um 1,4 Milliarden Euro pro Jahr werde bereits 2019 erreicht. Die positive Entwicklung soll sich nach dem Willen des Vorstandes auch für die Eigentümer auszahlen. „Wir planen für 2017 eine Dividende“, erklärte Kusterer. Der Hauptaktionär OEW hatte dies zuletzt im SÜDKURIER vehement eingefordert. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 7,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. Ausdrücklich betonte Kusterer, dass 21 neue Windräder mit einer Leistung von 70 Megawatt im Südwesten in Betrieb gingen. Die Windkraft an Land erreiche damit eine Gesamtleistung von 850 Megawatt.