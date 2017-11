Brüssel EU macht bei Abgasen Druck

Der Ausstoß von Kohlendioxid soll bis 2030 erheblich sinken. Für Elektroautos sind keine Quoten geplant. Umweltverbände halten die Ziele für zu lax.

Es ist die Zahl dieses Tages: minus 30 Prozent. Als der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissar Miguel Arias Cañete am gestrigen Mittwoch in Brüssel das lange erwartete Paket für umweltfreundliche Autos der Zukunft präsentierte, war die wichtigste Botschaft schon längst ausgeplaudert worden.

Um rund ein Drittel muss der CO2-Ausstoß von Pkws bis 2030 reduziert werden. Doch der Kommissar hatte noch eine faustdicke Überraschung im Gepäck, die nicht nur die Lobbyisten der Autobauer schockierte. War es bisher üblich, dass die EU-Behörde den Herstellern konkrete Vorgaben für die Höchstmenge des Klimakillers vorschrieb, so wich die Kommission nun erstmals davon ab. Man werde künftig mit Reduktionszielen arbeiten anstatt mit Messwerten. Und: Klimaschützer nutzen in der Regel das Jahr 1990 als Vergleichsjahr für ihre Zahlen. Brüssel dagegen rechnet nun anders: Die geplante Senkung bezieht sich auf jenen Wert (95 Gramm Kohlendioxid je gefahrenem Kilometer), der bis 2021 erreicht sein muss und der schon bei seiner Festlegung vor einigen Jahren als ambitioniert galt. So konnte sich Cañete denn auch hinstellen und zuerst einmal mit dem Gerücht aufräumen, er sei von der mächtigen Kfz-Industrie unter Druck gesetzt worden: „Wir haben unsere Arbeit frei erledigt“, sagte er. Es sei seine Pflicht, den Autobauern zuzuhören: „Ich folge nicht all ihren Vorschlägen. Aber manchmal haben sie bei einer Sache recht und ich kann ihre Bedenken nachvollziehen.“

Das ist in diesem Paket nur an wenigen Stellen zu spüren. Zum Beispiel beim Verzicht auf eine Quote für Elektroautos. Die gibt es nicht. Und irgendwie dann doch: Denn Hersteller, die bis 2025 genau 15 Prozent ihrer Modelle (bis 2030: 30 Prozent) im Angebot haben, bekommen einen Bonus und dürfen bei anderen Modellen die Vorgaben deutlicher überschreiten. Ein Gegengeschäft, mit dem Brüssel auf den Einwand reagiert, dass der Markt für schwere SUV gerade boomt – trotz ihrer eigentlich viel zu hohen CO2-Emissionen. Dabei setzt die Kommission nicht einmal auf bestimmte Technologien: Es gibt keine klare Aussage zum umstrittenen Diesel-Motor oder eine Präferenz für Hybrid- sowie Elektroantriebe. Auch sollen die 800 Millionen Euro, mit denen die EU einen massiven Ausbau des Tankstellennetzes bis 2020 fördern will, in Ladestationen für alle möglichen Motor-Varianten fließen.

Dennoch macht Brüssel klar, dass man die Zukunft im E-Auto sieht – verursacht vor allem durch sinkende Preise ab 2020, wenn die Hersteller verstanden haben, wohin die Reise geht. Unterstützung für den Vorschlag gab es nur wenig. „Der Vorschlag ist nicht nur schwach, sondern markiert einen Tiefpunkt in der Auseinandersetzung um eine europäische Klimaschutzpolitik“, schimpfte die Grünen-Europaabgeordnete Rebecca Harms.

Die Vorsitzende der CSU-Parlamentarier, Angelika Niebler, erinnerte daran, dass den Autoherstellern mehrere Auflagen gemacht würden, die sie nun verkraften müssten: Neben der 30-prozentigen Reduzierung von CO2 im Abgas sollen die Fahrzeuge sich künftig auch den neuen Testverfahren unter Alltagsbedingungen stellen, was zusätzliche Anstrengungen zur Abgasreinigung erfordert.

"Es wäre mehr drin gewesen"

Herr Mock, sind die aktuellen Zielvorgaben der EU für CO2 zu erreichen?

Auf jeden Fall. Aus technischer Sicht wäre zu vertretbaren Kosten sogar noch mehr als die veranschlagte Reduktion um 30 Prozent bis 2030 drin gewesen.

Wieso soll das so einfach gehen?

Die Kommission hat ja einerseits einen CO2-Senkungspfad für die Fahrzeugflotten festgelegt. Andererseits hat sie Zielvorgaben für den Anteil von E-Autos gemacht. Wenn die Hersteller die Zielvorgaben bei E-Autos überschreiten, was gerade für die deutschen Hersteller recht einfach sein wird, bekommen sie einen Nachlass auf die CO2-Vorgaben.

Woher nehmen Sie den Optimismus?

Allein Volkswagen hat angekündigt, bis 2030 50 Prozent reine E-Fahrzeuge im Programm zu haben. Dazu kommen noch Kombi-Fahrzeuge, sogenannte Hybride. Ähnlich sieht es bei Daimler und BMW aus. Auch wenn die Autobauer die reinen CO2-Vorgaben nicht schaffen sollen, können sie diesen Nachteil also durch einen hohen Anteil an E-Autos wettmachen.

Was passiert, wenn es ihnen dennoch nicht gelingt?

Dann werden wie bisher Strafzahlungen fällig. Jedes Gramm CO2 zuviel wird dann mit 95 Euro und der Anzahl der Neuzulassungen im entsprechenden Jahr multipliziert. Was rauskommt, ist die Strafe. Die kann leicht in die Millionen Euro gehen. Aber noch einmal. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Die Vorgaben sind zu schaffen.

Fragen: Walther Rosenberger