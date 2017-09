04.09.2017 14:41 dpa Brüssel EU-Wettbewerbshüter genehmigen Millionen-Kredit für Air Berlin

Vor gut drei Wochen hat Air Berlin mitten in der Ferienzeit Insolvenz beantragt. Mit staatlicher Unterstützung soll die Airline trotzdem in der Luft bleiben. Brüssel hat dagegen keine Einwände.