Stuttgart E-Mobilität: Auto-Beschäftigte und Maschinenbauer fürchten um Jobs

Ein Drittel der Betriebsräte sieht E-Mobilität laut einer IG-Metall-Umfrage als Gefahr. Insbesondere der Maschinenbau macht sich Sorgen und die Arbeitsplätze. Die Politik fordert eine Batteriezellfertigung in Baden-Württemberg

Ein Drittel der Betriebsräte aus der Autoindustrie und den Zulieferbetrieben in Baden-Württemberg befürchten einen Rückgang der Beschäftigung durch die Elektromobilität. „Grundsätzlich gilt: Je dichter die Standorte am Verbrenner hängen, desto größere Auswirkungen werden erwartet“, fasste IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger eine Umfrage unter Betriebsräten aus 125 Unternehmen zusammen, die 220 000 Beschäftigen repräsentieren. Dennoch herrsche trotz der erwarteten technologischen Umwälzungen „keine Untergangsstimmung“. Immerhin 40 Prozent der Betriebsräte gingen von einer stabilen Beschäftigungslage aus.

58 Prozent der Betriebe erwarten „sehr große“ oder „große Auswirkungen“ durch die neuen Trends. Richtig werde sich das aber erst nach 2025 auswirken. Zitzelsberger wies gestern darauf hin, dass es für eine konkrete Abschätzung der bedrohten Arbeitsplätze zu früh sei. Dies hänge auch davon ab, welche Technik sich durchsetze. Wenn vermehrt Hybrid-Fahrzeuge mit einer Kombination von Elektro- und Benzinmotor verkauft werden, sind nach Ansicht mancher Experten sogar mehr Mitarbeiter als bisher erforderlich.

Große Einschnitte drohen dagegen den Maschinenbauern, die Anlagen für die Autoindustrie liefern. Zwei von drei Betrieben erwarteten hier große bis sehr große Veränderungen. Zitzelsberger: „Durch den Wegfall von Komponenten rund um den Verbrennungsmotor wie Kolben oder Abgasanlagen werden auch weniger Maschinen für deren Herstellung benötigt.“

An den Standorten, die Motoren und andere Komponenten für Benziner und Dieselautos produzieren, bestehe eine sehr genaue Einschätzung über die später nicht mehr gebrauchten, beziehungsweise in den Stückzahlen reduzierten Komponenten. Viel unsicherer ist es nach Zitzelsbergers Ansicht dagegen, ob es gelingt, in den betroffenen Betrieben neue Produkte anzusiedeln. Zu denken sei an Komponenten für Batterien, Wärmemanagement, Leichtbau oder ganze E-Fahrzeuge. An jedem dritten Standort werde schon heute an neuen Geschäftsmodellen gearbeitet, etwa an Entwicklungen für das autonome Fahren.

Diesen Ball nahm die SPD-Landeschefin Leni Breymaier sofort auf. Für die SPD sei es wichtig, die Autoproduktion mit allen Fertigungsstufen in Baden-Württemberg zu halten. „Und deshalb setzen wir uns auch ausdrücklich dafür ein, dass eine Zellfabrik der Zukunft hier in Baden-Württemberg gebaut wird“, erklärte Breymaier. Auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bezeichnete die Batteriezelle als eine Schlüsselkomponente für die Wertschöpfung bei der Elektromobilität. Deshalb müsse „eine Zellfertigung in Deutschland, idealerweise in Baden-Württemberg, auf die Beine gestellt werden“.