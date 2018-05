Karlsruhe/Berlin Diesel-Nachrüsten könnte bis zu 11.000 Euro je Fahrzeug kosten

Neue Studie nennt deutlich höhere Zahlen für Hardware-Nachrüstungen als bislang bekannt. Bis die Systeme verfügbar sind könnte es bis zu vier Jahre dauern. Dann allerdings wäre das Stickoxid-Problem in deutschen Städten sowieso schon fast gelöst.

Die Umrüstung alter Dieselfahrzeuge durch neue Abgastechnik könnte teuer werden. Eine aktuelle Studie von fünf führenden Motoren-Professoren im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass die Nachrüstung mit modernen Abgasreinigungssystemen pro Fahrzeug bis zu 11 000 Euro kosten kann. Besonders teuer wird es demnach bei Euro-5-Dieseln, neuere Euro-6-Modelle sind bei der Umrüstung weniger kostenintensiv. In jedem Fall sei mit mehr als 5000 Euro sowie „mit Qualitätseinbußen und einem Kraftstoffmehrverbrauch zu rechnen“, heißt es in der Studie, die dem SÜDKURIER vorliegt. An ihr waren Experten der Unis Karlsruhe, Berlin, Darmstadt, Magdeburg und Stuttgart beteiligt.

Bis entsprechende Nachrüstsysteme erhältlich seien, könne es bis zu vier Jahren dauern, schreiben die Experten. Bislang war man von einer deutlich schnelleren Verfügbarkeit und sehr viel geringeren Nachrüstkosten ausgegangen. Manche Fachleute von Zulieferfirmen taxierten die Umrüstkosten auf 1500 Euro je Fahrzeug.

Auch eine Studie der Grünen hatte vor wenigen Tagen ähnliche Werte genannt und die möglichen Belastungen für die deutsche Autoindustrie auf nur wenig mehr als fünf Milliarden Euro taxiert. Die Autobauer sträuben sich gegen Hardware-Nachrüstungen und setzen auf Software-Updates. Letztere halten auch die Uni-Professoren für sinnvoll, da sie schneller durchführbar seien und daher die Luftqualität zügiger verbessern könnten. Allerdings räumen auch sie ein, dass reine Software-Maßnahmen weniger effektiv sind wie die Nachrüstung sogenannter SCR-Systeme (Pipi-Kat) zur Reduktion von Stickoxid.

Laut der aktuellen Studie kostet es beispielsweise 11 035,67 Euro, einen BMW 320d mit Euro-5-Abgastechnologie auf den neuesten Stand zu bringen. Mit gewissen technischen Abstrichen sei das aber auch für 8973,68 Euro möglich, heißt es. Getestet wurden auch andere Autos, etwa ein VW Tiguan oder eine Mercedes C-Klasse.