Nürnberg Die wichtigsten Gründe für den deutschen Job-Boom

Skeptische Stimmen gab es immer - bis heute hat der deutsche Arbeitsmarkt aber alle Pessimisten eines Besseren gelehrt: Der deutsche Job-Boom geht inzwischen ins zehnte Jahr. Im Oktober wurde selbst die aus früherer Sicht extrem niedrige Marke von 2,4 Millionen Arbeitslosen unterschritten.

Mit 2,389 Millionen Menschen ohne Job sank die Arbeitslosigkeit auf das niedrigste Oktober-Niveau sei der Wiedervereinigung. Hier die wichtigsten Gründe für das «deutsche Jobwunder»:

KONJUNKTUR: Der deutsche Arbeitsmarkt profitiert vor allem von der robusten Konjunktur. Gerade in den vergangenen Jahren, in denen Arbeitsmarktforscher Deutschland zunächst eine Jobflaute prognostiziert hatten, ist die Wirtschaft wider Erwarten stark gewachsen - 2016 um 1,9 Prozent. Für 2017 rechnen Konjunkturexperten mit einem ähnlich hohen Wert. Die Folge: Viele Firmen sitzen auf vollen Auftragsbüchern. Um pünktlich liefern zu können, reicht oft die Stammbelegschaft nicht mehr aus.

BINNENKONSUM: Früher waren vor allem exportorientierte Unternehmen ein wichtiger Jobmotor. Das hat sich zu Beginn dieses Jahrzehnts geändert. Seit etlichen Jahren trägt auch die scheinbar unbegrenzte Konsumlust der Bundesbürger kräftig zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts bei. Selbst wenn es mal bei den Ausfuhren nicht so rund läuft - der bei den Bundesbürgern lockerer sitzende Euro half zeitweise mancher Firma über eine Exportflaute hinweg und verhinderte drohenden Personalabbau.

FLÜCHTLINGE: Spätestens seit dem Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 haben sich auch Bund, Länder und Kommunen zu Jobmotoren entwickelt. Nicht nur der Bau und Ausbau von Flüchtlingsheimen, sondern auch das dafür benötigte Personal haben in den vergangenen beiden Jahren zu einer spürbar steigenden Nachfrage nach Verwaltungsleuten, Betreuern und Sprachlehrern geführt. Zudem wächst seit Jahren der Bedarf an Pflegekräften. Außerdem: Der Ausbau der Kitas haben Erzieher vor allem in Großstadtregionen zu umworbenen Jobsuchern gemacht.

EXPORT: Dass es derzeit weiter so rund auf dem deutschen Arbeitsmarkt läuft, hat vor allem mit dem inzwischen wieder florierenden Exportgeschäft deutscher Unternehmen zu tun. Der Aufschwung in den USA setzt sich fort, die kriselnden Schwellenländer haben sich wieder gefangen und auch in Europa verzeichnen viele Volkswirtschaften wieder mehr Wachstum. Die Folge: Deutsche Autos, Maschinen und Hightech sind international wieder stärker gefragt, die gute Auftragslage ohne zusätzliche Fachkräfte vielfach aber kaum zu bewältigen.

DEMOGRAFISCHER WANDEL: Was bei der Debatte über den deutschen Job-Boom vielfach übersehen wird: Für einen Teil der geringen Arbeitslosigkeit sind auch die Babyboomer verantwortlich. Nach Einschätzung von Arbeitsmarktforschern gehen der deutschen Wirtschaft allein in diesem Jahr altersbedingt 300 000 Arbeitskräfte verloren. Im Jahr 2018 dürften es rund 320 000 sein, die in Rente gehen. Freilich ist davon nur ein kleiner Teil arbeitslos. Dennoch verringert sich pro Jahr im Zuge dieses demografischen Effekts die Zahl der Erwerbslosen um mehrere Zehntausend.