Sigmaringen Die Marke Charles Vögele verschwindet

Im Zuge der Übernahme von Charles Vögele werden in ganz Deutschland 80 Jobs gestrichen. Im Herbst werden aber fast alle Läden neu eröffnet. In Südbaden ist keine der Filialen von der Schließung betroffen.

Nach der Übernahme durch das niederländisches Bekleidungsunternehmen Virdea Retail wird der Name Charles Vögele von knapp 200 Modegeschäften in Deutschland verschwinden. "Den Markennamen Charles Vögele wird es in Zukunft nicht mehr geben", sagte eine Vögele-Sprecherin unserer Zeitung.

Im April war bekannt geworden, dass Virdea Retail die Vögele-Geschäfte von dem italienischen Modekonzern Sempione Fashion übernimmt. Die Italiener hatten zuvor erfolglos versucht, den angeschlagenen Charles-Vögele-Konzern mit Filialen in vielen Ländern Europas zu sanieren. Mittlerweile steht das Schweizer Traditionsunternehmen im Heimatmarkt auch vor dem Aus.

Neuer Name lautet Miller & Monroe

Für den deutschen Vögele-Ableger ist mit Virdrea Retail nun allerdings ein Käufer gefunden, der sich zum Standort und zu den Filialen bekennt – allerdings unter anderem Namen. Statt unter der Marke Charles Vögele werden die Geschäfte in Zukunft unter dem Namen Miller & Monroe firmieren", sagte die Sprecherin.

Für die meisten der Vögele-Beschäftigten bleibe alles beim Alten. Von den rund 190 Vögele-Filialen deutschlandweit würden "rund zehn Standorte geschlossen", sagte die Sprecherin. Diese passten nicht ins Konzept des neuen Eigners, hieß es. Damit verlieren nach Unternehmensangaben wahrscheinlich 80 von rund 1800 in Deutschland Beschäftigten ihre Jobs.

Nur eine der betroffenen Filialen liegt in Baden-Württemberg – der Vögele-Standort in Laupheim, nahe Ulm. Alle übrigen, auch die Vögele-Deutschlandzentrale in Sigmaringen, blieben erhalten, hieß es.

Für die meisten Beschäftigten soll sich nichts ändern

Das gelte auch für die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. An den Vertragskonditionen ändere sich unter dem neuen niederländischen Eigner nichts. "Alles bleibt gleich", sagte die Sprecherin unserer Zeitung.

Der einstige Schweizer Traditionskonzern Charles Vögele gehörte noch zum Beginn des neuen Jahrtausends zu Europas führenden Mode-Einzelhändlern, geriet dann aber durch ein strategisches Hin-und-Her in finanzielle Turbulenzen. 2016 stand man vor dem Abgrund und wurde von Sempione Fashion aus Italien übernommen. Sempione hat die deutschen Vögele-Märkte nun an Vidrea Retail weitergereicht.

Vidrea Retail wiederum, das noch keine Modegeschäfte in Deutschland hat, will mit den in Miller & Monroe umfirmierten Vögele-Märkten den Fuß ins Deutschlandgeschäft hinein bekommen. Dazu werden alle Märkte "im Verlauf des Herbstes" umgebaut und dafür nach Firmenangaben "kurz geschlossen", um mit einem neuen Sortiment wieder zu eröffnen. Die neuen Miller & Monroe-Läden richten sich vornehmlich an Männer und Frauen der Alterskategorie 40-Plus und sollen "frischere und peppigere" Mode verkaufen, als die alten Vögele-Filialen.