Washington Die Auswirkungen der Steuerreform in den USA

Die Auswirkungen der Steuerreform in den USA

Mit der Steuerreform hat US-Präsident Donald Trump im Dezember ein Kernstück seiner politischen Agenda umgesetzt. Damit sinkt der Körperschaftssteuersatz für Unternehmen von 35 auf 21 Prozent. Experten rechnen damit, dass die Profite dadurch auf längere Sicht kräftig steigen werden.

Für viele Konzern bringt die Reform zunächst einmal hohe Belastungen mit sich – nicht zuletzt für die Banken, die in der Finanzkrise tief in die roten Zahlen gerieten. Durch die niedrigeren Unternehmenssteuern sinken auch die Beträge, die durch Verrechnung früherer Verluste mit künftigen Einnahmen abgesetzt werden können. Diese Posten müssen in der Bilanz angepasst werden.

Dass die Steuerlast nicht mehr so stark durch den sogenannten Verlustvortrag gesenkt werden kann, sorgte bei großen Geldhäusern also für hohe Abschreibungen. Ein weiterer Grund für Verluste vieler Konzerne im Schlussquartal 2017 ist ein Abgabe zwischen 8 und 15,5 Prozent auf Vermögen, das Unternehmen im Ausland parken. Das schlug sich vor allem in den Bilanzen für 2017 von Microsoft, Cisco oder General Electric nieder. Vielen anderen Firment kamen die niedrigeren Steuersätze aber auch jetzt schon zugute.

Grundsätzlich gilt für fast alle Bilanzanpassungen durch die Steuerreform, dass es sich um rein buchhalterische Einmaleffekte handelt, die das laufende Geschäft nicht direkt berühren. Profianleger schauen bei den Quartalsberichten deshalb eher auf andere Zahlen.