Friedrichshafen Der ZF-Gesamtbetriebsratschef, Achim Dietrich, warnt Geschäftsleitung: "Bei Rendite-Erwartungen nicht überziehen."

ZF-Betriebsratschef Achim Dietrich über die Sorge vor Standortsschließungen, Arbeitnehmer in der Klemme und die Zukunft von Produktion und Forschung in Deutschland.

Herr Dietrich, erstmals seit hundert Jahren schließt Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer ZF einen deutschen Standort, das Lenkungs-Werk in Gelsenkirchen. Ist das eine Abkehr der viel beschriebenen ZF-Kultur?

Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Die Pläne zur Schließung des Standorts zum Jahresende werden auf den entschiedenen Widerstand der Arbeitnehmer im gesamten Konzern treffen. Da machen wir nicht mit. Dem Management fehlen die Argumente, das Werk auf Schalke dicht zu machen.

Laut Unternehmen fährt das Werk ab diesem Jahr auf absehbare Zeit Verluste ein, weil es über Jahre nicht gelungen ist, Aufträge zu ergattern…

Schalke hat jahrelang satte Gewinne abgeliefert. Das ZF-TRW-Management hat es allerdings versäumt, für das Werk rechtzeitig die Weichen zu stellen und Ersatz für einen verloren gegangenen Großauftrag zu beschaffen. Dass das jetzt an den Mitarbeitern hängen bleibt, geht nicht. Wir haben auf Schalke hochqualifizierte Arbeitskräfte, die Strukturen stimmen und die Produktivität ist hoch. In anderen Werken kommen die Kollegen nicht hinterher, ihre Aufträge im Lenkungsbereich abzuarbeiten. Wenn man will, findet man also eine Lösung für das Werk.

Warum tut sich das Unternehmen dann so schwer damit?

Die Renditeorientierung des Konzerns ist das Problem. Die ZF-Belegschaft ist seit einiger Zeit in einer Sandwich-Position. Einerseits müssen die Schulden in Folge der TRW-Übernahme im Jahr 2015 schnell rückgeführt werden, andererseits muss das Geld erwirtschaftet werden, um die Ausgaben für E-Mobilität und Autonomes Fahren zu finanzieren. Das übt gehörigen Druck aus, den alle zu spüren bekommen. Zukunftsfähige Standorte mit hohen Gewinnen zu schließen – was wäre das für ein Signal an alle anderen Standorte? Geduld zahlt sich langfristig aus. Nehmen Sie das Beispiel Windkraft. Die Getriebefertigung für Windräder in den USA war Anfang der 2010er-Jahre defizitär. Der damalige Vorstandsvorsitzende hat sich aber entschieden, die schwierige Phase zu überbrücken. Und heute macht das Geschäft wieder richtig Freude. Diese Langfristorientierung war immer die Stärke von ZF.

Sie kritisieren einen Trend zur Verlagerung der Produktion ins Ausland. Wo genau macht sich das bemerkbar?

Im Automobil- und Zulieferbereich fließt immer mehr Produktion von Deutschland nach Osteuropa ab. Das ist auch bei ZF so. Als Argument führen die Firmen immer die niedrigeren Lohnkosten an. Man sollte sich aber einmal fragen, wie nachhaltig das ist, denn die Löhne steigen in Osteuropa viel schneller als hierzulande. Bei Skoda in Tschechien wird derzeit ein Lohnplus von 14 Prozent gefordert. Im Schnitt werden die Löhne dort nach unseren Prognosen um acht Prozent jährlich steigen, also weitaus schneller als hierzulande. Gleichzeitig sinkt in Deutschland die Abhängigkeit von Lohnkosten durch Technologien wie Industrie 4.0 und Automatisierung.

Deutschland ist als Produktionsstandort trotz hoher Löhne besser als sein Ruf?

Wenn die Standorte richtig gemanagt werden, ist das so. Das Ausbildungsniveau der Mitarbeiter, die Qualität, die Liefertreue, die Kundenorientierung, all das stimmt hierzulande. Zusammengenommen ist das am Ende viel wichtiger als die reine Lohnkostendebatte. Allein in den größten ZF-Produktionswerken in Saarbrücken und in Friedrichshafen arbeiten etwa 13 000 ZFler in der Getriebeproduktion und fahren regelmäßig Gewinne ein. Das sagt doch alles.

Wie steht es denn um die Gewinne, die ZF generell im Inland erwirtschaftet?

Wir sind deutlich profitabel. Als Beweis lässt sich die Erfolgsbeteiligung von 1480 Euro anführen, die die Mitarbeiter von ZF in Deutschland bekommen. Sie ist für 2017 auf Rekordhöhe geklettert und berechnet sich allein aus den Gewinnen, die in den deutschen Produktionswerken erbracht werden. Dennoch gibt es bei ZF im Inland eine nur konstante beziehungsweise sogar leicht sinkende Zahl an Produktionsjobs. Da kann man schon die Frage stellen, wieso das so ist.

Haben Sie die Antwort?

Die Renditeerwartungen spielen bei diesen Verlagerungen die zentrale Rolle. Ich warne aber davor, das zu überziehen. Ich würde im Schwerpunkt immer dort produzieren, wo ich seit Jahren nachhaltig erfolgreich bin. Daher erwarten wir Arbeitnehmervertreter einfach, dass man sich auch in Zukunft klar zu den deutschen Standorten bekennt und dass dort weiter im bisherigen Maß investiert und produziert wird. Es gibt immer die Situation, dass bestimmte Produkte im Inland unter verschärften Preisdruck geraten und daher an ausländischen Standorten weitergefertigt werden müssen. Das kritisieren wir auch nicht grundsätzlich. In der Vergangenheit war es aber so, dass die betroffenen Werke in Deutschland im Gegenzug andere Aufträge bekommen haben. Das ist ja der Sinn des weltweiten Fertigungsverbunds der ZF, hinter dem auch der Gesamtbetriebsrat steht. Werke einfach zu schließen, weil sich kurzfristige Probleme abzeichnen, akzeptieren wir aber nicht.

ZF hat durch die Fusion mit TRW eine komplexe Struktur mit einer Vielzahl an Werken in Deutschland erreicht. Besteht hier nicht generell die Gefahr, dass weitere Standorte auf den Prüfstand kommen?

Wenn man im Renditestreben Maß hält, dann besteht keine Gefahr. Die Übernahme von TRW hatte ja gerade den Charme, dass es wenige Doppelstrukturen und fast keine Überschneidungen bei den Produkten gibt. Dort wo ZF- und TRW-Standorte direkt nebeneinander waren, hat man das ja schon bereinigt, und dagegen ist auch nichts zu sagen. Einige wenige Werke sind verkauft worden, so wie in Radolfzell am Bodensee, wo Kippschalter hergestellt wurden, die nicht mehr ins Konzernportfolio gepasst haben. Sollten darüber hinaus aus reinen Renditeerwägungen Werke aufgegeben werden, wie es sich jetzt in Schalke abzeichnet, wird das auf unseren erbitterten Widerstand treffen.

Gibt es nicht sowieso Standortsicherungen für viele ZF-Werke?

Ja, entsprechende Verträge existieren an vielen Standorten bis 2022. Danach wird man allerdings weitersehen müssen. Viele TRW-Werke haben allerdings entsprechende Vereinbarungen noch nicht.

2017 hat ZF in Indien ein großes Forschungszentrum eröffnet. Wandern nun auch Forschungs-Arbeitsplätze zusehends ins Ausland ab?

Die Forschung hat nach wie vor die maßgebliche Verankerung in Deutschland. Bei unserem Standort in Hyderabad geht es eher darum, die Forschungsabteilungen hierzulande durch die Abgabe von weniger komplexen Tätigkeiten zu entlasten. An allen wichtigen Produkten wird in Deutschland geforscht. Wir fordern, dass die Beschäftigten in diesen Bereichen in Deutschland dadurch keine Nachteile haben und die Anzahl der Entwickler in Deutschland konstant bleibt.

Der neue ZF-Chef Wolf-Henning Scheider ist seit Februar im Amt. Wie schätzen Sie ihn ein?

Seine Kernaufgabe, die Strategie durchzuhalten und weiterzuentwickeln, nimmt er aus meiner Sicht exzellent wahr. Er verfügt über ein sehr hohes technisches Verständnis und kennt sich in den Produkten und im Markt aus. Auch persönlich komme ich mit ihm bisher gut zurecht, auch wenn klar ist, dass wir unterschiedliche Interessen zu vertreten haben. Bislang findet der Betriebsrat auch offene Türen beim Vorstandschef vor. Die Kommunikation ist übrigens generell viel offener als früher. Widerspruch ist erlaubt und sogar gewollt. Es wird über die beste Lösung diskutiert. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Da wurde doch sehr viel stärker von oben herab bestimmt.

Auch im Aufsichtsrat sind durch die Querelen um den Weggang von Herrn Sommer die Karten neu gemischt worden. Wie kommen Sie mit dem neuen AR-Vorsitzenden Paefgen klar?

Nachdem sein Vorgänger Giorgio Behr ja mehr oder weniger über Nacht sein Amt niedergelegt hat, hat das Unternehmen mit Herrn Paefgen einen kompetenten Nachfolger mit viel Erfahrung im Geschäft gefunden. Er führt den Aufsichtsrat in aller Ruhe und grundsolide. Natürlich ist die Arbeit im Aufsichtsrat nicht immer konfliktfrei, aber das hängt einfach mit den unterschiedlichen Rollen zusammen.

Das klingt ja nach eitel Sonnenschein, trotz des Zoffs um die Werksschließung?

Die Entscheidung, Schalke zu schließen, ist vor der Ära Scheider gefallen. Und natürlich ist das jetzt auch die Nagelprobe für die ZF-Familie in der neuen Ära. Meine Aufgabe ist es, das Veränderungstempo, das der Vorstand vorlegt, so zu beeinflussen, dass die Beschäftigten noch mitkommen und die ZF-Kultur erhalten bleibt. Und ich werde darauf achten, dass man den Konzern nicht in Beschäftigte unterteilt, die an den „alten“ Produktenarbeiten und denen, die bei Zukunftstechnologien beschäftigt sind. Im Moment sind es immer noch die Getriebe, Mechanik, Fahrwerk etc. die die Gewinne einfahren, und das werden sie auch noch auf Jahre hinaus. Herr Scheider hat das im Blick. Auch das stimmt mich zuversichtlich.

Achim Dietrich und ZF