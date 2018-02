Wirtschaft Der Kampf ums weiße Gold: Was macht Lithium jetzt so wertvoll?

Auch in vielen anderen Produkten kommen die kostbaren Rohstoffe vor. Vor allem bei Lithium zeichnet sich jedoch eine wachsende Knappheit ab – mit möglichen Folgen für die Versorgung von Herstellern und Kunden auch in Deutschland. Zumal der Wirtschaftsgigant China versucht, weltweit Zugriff auf immer größere Vorkommen zu erhalten, um die eigene Industrie besser gegen Preiskapriolen abzusichern.

Teuer, zukunftsträchtig und mit teils fragwürdiger Herkunft: Versteckte Superstoffe

Neue Technologien schaffen neue Abhängigkeiten. So können die Fortschritte in Elektromobilität zwar den Erdölbedarf senken. Gleichzeitig werden für den Bau von Elektromotoren, Akkus und Computerchips aber andere Rohstoffe benötigt. Diese sind teilweise sehr wertvoll, teilweise selten, teilweise stammen sie aus politisch instabilen oder sogar militärischen umkämpften Gebieten. Investoren erschließen derzeit in vielen Gebieten neue Minen. Neue Rohstoffmächte könnten zukünftig vor allem in Afrika und Südamerika entstehen. Auf diesen Kontinenten schlummern unter der Erde große Teile der weltweiten Reserven an den zukunftsträchtigen Mineralien und Metallen. Eine kleine Auswahl aus den in den Bauteilen versteckten Superstoffen der Gegenwart und Zukunft: