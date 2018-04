Konstanz Der Elektromotor geht baden

Boote können genau wie Autos mit einem Elektro- oder Hybridmotor angetrieben werden. Für Passagierschiffe ist jedoch ein Dieselmotor bislang unverzichtbar.

Konstanz – Sie sind leise, umweltfreundlich und stinken nicht. Besonders für Urlauber bieten Boote mit Elektroantrieb, sogenannte Stromer, viele Vorteile. Stromer dürfen beispielsweise auf Gewässern fahren, die für Boote mit Verbrennungsmotoren verboten sind. Die Nachfrage an elektrisch betriebenen Schiffen in Deutschland steigt an. Dennoch gibt es für den elektrische Antrieb auch auf dem Wasser einige Hürden und Probleme. Genau wie beim heißdiskutierten Elektroauto verfügen Stromer nur über eine geringe Reichweite und sind teurer als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotoren. "Der Marktanteil von Elektroboten liegt bei einem Prozent", sagt Philip Witte vom Bundesverband Wassersportwirtschaft (BVWW).

Kunden entscheiden sich nicht aus Überzeugung für einen elektrischen Antrieb für ihr Wasserfahrzeug. Die Nachfrage resultiert aus dem Verbot für Benzinmotoren, das für bestimmte deutsche Gewässer besteht: "Elektroboote gibt es im Wesentlichen da, wo Verbrennungsmotoren verboten sind", sagt Claus-Ehlert Meyer, Geschäftsführer des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbands (DBSV). Mit alternativem Antrieb fahren vor allem kleinere Privatboote. Am Bodensee sind Verbrennungsmotoren nicht verboten, müssen aber strenge Richtlinien einhalten. Genau wie im Straßenverkehr sollen diese laut Meyer verhindern, dass "alte Dreckschleudern die Gewässer verunreinigen."

Auch am Bodensee bieten Bootsvermietungen für Ausflüge kleinere Boote mit Elektroantrieb an. Da hier herkömmliche Wasserfahrzeuge aber erlaubt sind, werden hauptsächlich Verbrennungsmotoren genutzt. "Stromer sind ökonomisch nicht sinnvoll. Nach der Nutzung müssen die Akkus zehn bis zwölf Stunden laden, bevor sie wieder genutzt werden können", erklärt Michael Heßler vom Wassersportmagazin IBN. Auch für Sportboote seien Elektroantriebe nicht geeignet, da für die stark motorisierten Fahrzeuge eine hohe Motorleistung benötigt wird.

In der Passagierschifffahrt wird versucht, auf alternative Antriebsarten zu setzen. Aktuell werden die Schiffe der Weißen Flotte zwar alle mit Verbrennungsmotoren betrieben, aber für 2019/20 ist ein Passagierschiff mit Hybridantrieb geplant: "Mit einem Hybridantrieb können rund 20 Prozent Kraftstoff gespart werden", erklärt Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz. Als erstes Schiff auf dem See soll es eine hochmoderne Anlage zur Abgasreinigung mit Ad-Blue-Technologie bekommen, wie sie auch in Kraftfahrzeugen verwendet wird. Mehr sei technisch für ein Passagierschiff dieser Größe derzeit nicht möglich. Auch ein rein elektronischer Antrieb ist laut Siebler derzeit nicht möglich: "Wenn man für längere Strecken einen Elektromotor einsetzen will, brauchen die nötigen Batterien sehr viel Platz. Die derzeit verfügbare Energiedichte reicht noch nicht aus."

Eine echte Alternative sind Elektromotoren hingegen im Segelsport. Hier ist die Bereitschaft für elektrische Antriebe deutlich größer. Segelboote benötigen Motoren häufig nur zum Verlassen oder Erreichen des Hafens. Doch der höhere Preis des Elektromotors wirkt sich abschreckend auf Kunden aus. Deswegen ist sich Claus-Ehlert Meyer sicher: "Der rein elektrische Antrieb wird sich in der Schifffahrt nicht durchsetzen."

