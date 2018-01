vor 1 Stunde Thomas Domjahn Exklusiv Wirtschaft Das Familienunternehmen Binder setzt sich ehrgeizige Ziele

Das Familienunternehmen Binder aus Tuttlingen, ein Hersteller von sogenannten Simulationsschränken, will in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Deshalb investiert Binder Millionen in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte.