Stuttgart Daimler stellt sich neu auf  Jobs bis 2030 sicher

Daimler will seine Konzernorganisation umkrempeln. Den Arbeitnehmern macht der Autobauer im Gegenzug Zugeständnisse. Was mit den Top-Führungskräften passiert, ist allerdings noch nicht ausgemacht.

Der Autobauer Daimler macht ernst mit seiner geplanten Konzern-Umstrukturierung. Wie eine Daimler-Sprecherin dem SÜDKURIER bestätigte, sollen die Konzernsparten künftig als "rechtlich unabhängige Einheiten" als Aktiengesellschaften geführt werden. Die bisherige Organisation in Divisionen soll aufgelöst werden. Derzeit besteht Daimler aus den Bereichen Pkw, Vans, Lkw, Busse und Daimler Financial Services. In Zukunft soll es unter dem Konzerndach der Daimler AG nur noch drei Einheiten geben: Einen Auto- und Transporterbereich, einen für LkW und Busse und die bislang schon rechtlich eigenständige Daimler-Finanzsparte. Ziel sei es, den verbleibenden Einheiten mehr unternehmerische Verantwortung zu übertragen, teilte der Konzern mit. Theoretisch könnte Daimler die Bereiche aber auch einfacher als heute verkaufen. Umgesetzt werden können die Plane frühestens Mitte 2019, denn die Hauptversammlung muss das Vorhaben absegnen.

Die Arbeitnehmerseite trägt die Reform mit, auch weil sich Daimler verpflichtet hat, den Sitz der möglichen Sparten-AGs in Deutschland zu belassen. Auch die neuen Firmen sollen tarifgebunden sein. Wichtiger noch: Eine neue Betriebsvereinbarung schließt betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 aus, sofern die Pläne umgesetzt werden. Das sei die "längste Zukunftssicherung", die bei Daimler jemals geschlossen wurde, sagte Konzern-Betriebsratschef Michael Brecht. Unklar ist indessen, wie sich die Umstrukturierung auf die Top-Führungskräfte der betroffenen Sparten auswirkt. Doppelstrukturen seien durch die geplante Zusammenlegung möglich, sagte die Sprecherin. Wie man hier weiter verfahre, werde geprüft. Insgesamt summieren sich die Investitionen von Daimler in deutsche Standorte nach Angaben des Betriebsrats in den nächsten sieben Jahren auf 35 Milliarden Euro.