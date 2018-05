2017 hat der Dämmstoff-Marktführer Sto erstmals seit Jahren Stellen gestrichen. Konzern-Vorstand Rolf Wöhrle erklärt im großen SÜDKURIER-Interview, warum es nun wieder aufwärts geht und wie man die Umsatz- und Gewinnziele noch erreichen will.

Herr Wöhrle, 40 Prozent des deutschen Energiebedarfs wird in Gebäuden fällig. Gleichzeitig ist der größte Teil der Bestandsbauten noch ungedämmt. Warum sind die Deutschen Dämm-Muffel?

Jedes Jahr werden in Deutschland nur etwa ein Prozent der Bestandsbauten energetisch saniert. Aus technischer Sicht gibt es also ein hohes Potenzial, aktiver zu werden, wenn man fossile Brennstoffe und damit Kohlendioxid einsparen will. Nur so lassen sich auch aus heutiger Sicht die Klimaziele der Bundesregierung einhalten. Dass das nur unzureichend geschieht, hat mit Störeinflüssen zu tun, die uns das Geschäft schwer machen.

Was stört?

Das niedrige Niveau der Öl- und Gaspreise hat die Sanierungsneigung der Häuslebauer in den vergangenen Jahren stark beeinträchtigt. Ehrlicherweise muss man zugeben, dass sich umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle in jüngster Vergangenheit wegen der tiefen Ölpreise erst am ganz langen Ende rentierten. Im Moment sehen wir aber, dass sich das umkehrt. Die Energiepreise steigen spürbar, Fassadendämmungen werden wieder attraktiver.

Gerade Häuslebauer haben aber Vorbehalte wegen Feuergefahr und Schimmel. Das hat mit den Ölpreisen nichts zu tun…

In dieser hauptsächlich von den Medien geführten Diskussion werden einige Argumente stark übertrieben beziehungsweise falsch dargestellt. Die Hauptrisiken beim Dämmen ergeben sich durch unsachgemäße Verarbeitung der Systeme und liegen nicht an Mängeln der Dämmsysteme selbst. Das kann man auch daran ablesen, dass professionelle Investoren wie die private, kommunale oder genossenschaftlich organisierte Wohnungswirtschaft ihre Dämmtätigkeit in den letzten Jahren kontinuierlich aufrechterhalten haben.

Sto setzt zur Fassadendämmung stark auf das Erdölprodukt Polystyrol. Umweltfreundlich ist das nicht, oder?

Sto hat alle verfügbaren Dämmsysteme im Angebot. Dazu gehören zum Beispiel auch natürliche Dämmstoffe auf Holzbasis oder Mineralwolle. So kann jeder Bauherr nach seinen Vorstellungen wählen. Polystyrol hat den Vorteil eines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses. Deswegen ist es beliebt.

Die 2010er-Jahre sind für Sto eine Art verlorenes Jahrzehnt. Zwischen 2012 und 2017 sind die Umsätze im wichtigsten Geschäftsfeld des Konzerns – den Wärmedämm-Verbundsystemen – um rund ein Viertel zurückgegangen. Wie steht das Unternehmen da?

Als verloren möchte ich es nicht bezeichnen, da wir seit 2010 den Umsatz in der Sto-Gruppe jährlich steigern konnten. Es stimmt aber, dass die vergangenen Jahre schwierig waren. Das waren sie aber auch für unsere Mitbewerber. Sto hat sich dennoch gut im Markt behauptet. Trotz des zwischenzeitlich schrumpfenden Marktes konnten wir in unserem Kern-Geschäftsfeld Marktanteile hinzugewinnen. Unser Marktanteil bei Dämmungen liegt heute in Deutschland deutlich höher als vor der Krise bei etwa 30 Prozent.

Dass es seit 2017 wieder aufwärtsgeht, hat auch mit erheblichen Sparanstrengungen des Unternehmens zu tun. Unter anderem wurde ein zehn Millionen Euro schweres Sparprogramm aufgelegt. Wie haben die Mitarbeiter das aufgenommen?

Das bereits 2015 aufgelegte Effizienzprogramm New Balance hat für viele Diskussionen gesorgt, war aber nötig. Zwischen 2012 und 2016 sind die Sto-Umsätze zwar gewachsen, das Ergebnis hat sich aber kontinuierlich verschlechtert. Daher war klar, dass wir gegensteuern mussten. Der Negativtrend ist nun aber gebrochen, und die Voraussetzungen stimmen wieder, damit sich Sto auch in Deutschland langfristig gut entwickeln kann.

An ein Nachfolgeprogramm für New Balance ist also nicht gedacht?

Es gibt keine Pläne für ein Nachfolgeprogramm. Jede der 53 Stellen in Deutschland, die wir im Rahmen von New Balance streichen mussten, hat wehgetan. Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre mussten viele erst lernen, mit einer solchen Situation umzugehen. Aber klar ist: Neben der klaren Strategie des Managements sind unsere Beschäftigten das große Kapital von Sto. Ohne sie wäre der Erfolg des Unternehmens nicht möglich.

Steigt jetzt die Jahresleistung für die Mitarbeiter wieder, die Sie zwischenzeitlich gekürzt hatten?

Ja. Wir werden am Jahresende 2018, auf Basis des erzielten Ergebnisses in 2017, 137 Prozent eines Monatsgehalts als Jahresleistung auszahlen – und damit deutlich mehr als tariflich vereinbart. Wenn wir besser wirtschaften, profitieren davon automatisch auch die Beschäftigten. Sto ist es ein Anliegen, für Mitarbeiter attraktiv zu bleiben.

Im April hat der Sto-Aufsichtsrat den kommenden 5-Jahres-Plan 2018-2022 verabschiedet. Was sind die Eckpunkte?

Das Mittelfristziel des Sto-Managements, bis 2022 zwei Milliarden Euro Umsatz und eine Umsatzrendite von zehn Prozent zu erreichen, wurde bestätigt. Darüber hinaus werden wir Anstrengungen unternehmen, um die Arbeitgeberattraktivität von Sto weiter zu erhöhen.

Angesichts des 2017er-Umsatzes von knapp 1,3 Milliarden Euro ist das ambitioniert, oder?

Aufgrund des schwierigen Markts haben wir in den vergangenen Jahren unsere Wachstumsziele verfehlt. Daher setzen wir in den kommenden fünf Jahren neben dem notwendigen Wachstum aus eigener Kraft verstärkt auf Zukäufe. Klar ist, dass wir hier das Tempo erhöhen müssen. Die Voraussetzungen sind aber gut. Wir sind schuldenfrei und haben die finanziellen Mittel, aber es müssen natürlich auch die Übernahmeziele passen. Die prüfen wir derzeit intensiv.

Das Sto-Geschäft ist zu über drei Vierteln auf Westeuropa konzentriert. Müssten Sie Asien und die USA nicht viel stärker in den Fokus nehmen?

Unsere Strategie ist es, den Internationalisierungskurs weiterzuverfolgen. Heute sind wir in den meisten europäischen Ländern aktiv, weltweit vertreiben wir unsere Produkte über eigene Gesellschaften in 36 Ländern, darunter die USA und in Südamerika. Seit dem Jahr 2010 sind wir übrigens in China präsent. Der Markt ist sehr speziell.

Rohstoffe sind ein erheblicher Preisfaktor bei Sto, und sie sind in den letzten Monaten erheblich teurer geworden. Müssen Ihre Kunden mit höheren Preisen rechnen?

Wir haben in Deutschland die Preise zum Jahreswechsel bereits erhöht und wir werden zum ersten Juni dieses Jahres eine weitere Preiserhöhung durchführen müssen.