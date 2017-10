vor 1 Stunde Christian Ebner, dpa Exklusiv Wirtschaft Chaos am Himmel: Airline-Branche wird durcheinander gewirbelt

Turbulenzen am europäischen Luftverkehrsmarkt: Air Berlin wird abgewickelt, Ryanair streicht Tausende Flüge, und Leidtragende sind letztlich die Passagiere. Was ist los am Himmel?