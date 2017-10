London Brexit ruft Firmen in Großbritannien auf den Plan

Unternehmensverbände über erheblichen Druck aus, um einen geordneten EU-Ausstieg zu erreichen.

Trotz des Chaos bei den Brexit-Verhandlungen hielt sich die Wirtschaft in der Öffentlichkeit auffallend lange Zeit zurück. Jetzt ändert sich dies. Die Nervosität steigt, insbesondere seit die Vorschläge um einen EU-Austritt ohne jegliches Abkommen Konturen annehmen.

Diese Woche nun fordern fünf der führenden Wirtschaftsverbände Großbritanniens in einem Brief an Brexit-Minister David Davis, schnellstmöglich eine Übergangslösung auszuhandeln, die sich so nah wie möglich an den derzeitigen Konditionen anlehnt. Gebe es solch eine Vereinbarung nicht, hätte das „weitreichende negative Folgen auf Investitionen und Handel", außerdem müssten zahlreiche Unternehmen „ernsthafte Überlegungen über Investitionen und Notfallplanungen anstellen“, heißt es. Diese würden dann zu Beginn des Jahres 2018 in Kraft treten. 40 Prozent der Firmen hätten „aufgrund der Brexit-Ungewissheit ihre Investitionspläne geändert und reduziert“, betonte Carolyn Fairbairn vom Industrieverband CBI. Kurz zuvor hatte der Wirtschafts-Verband EEF eine Umfrage veröffentlicht, nach der die Investitionslust der Firmen wegen der Unsicherheit über die Folgen des Brexit deutlich abgenommen hat. Während britische Unternehmen 2016 noch 7,5 Prozent ihres Umsatzes in neue Fabrikgebäude und Maschinen investiert hatten, lag der Wert zuletzt nur noch bei 6,5Prozent.

Etliche Unternehmen, die auf Importe vom Kontinent angewiesen sind, leiden zudem unter der Schwäche des Pfunds seit dem Brexit-Votum im Juni vergangenen Jahres. Sie ist auch die Ursache dafür, dass die Inflationsrate im September den höchsten Stand seit 2012 erreicht hat. Um drei Prozent haben sich die Waren auf der Insel gegenüber dem Vorjahresmonat verteuert.