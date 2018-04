Stuttgart Bosch haucht dem Diesel neues Leben ein

Der Zulieferer hat eine neue Technik entwickelt, die den Abgas-Ausstoß deutlich senken soll. Der Spritverbrauch soll dadurch nur geringfügig steigen.

Trotz der Diskussion über zu hohe Schadstoffwerte von Autos mit Dieselmotor, drohende Fahrverbote und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sieht der Stuttgarter Bosch-Konzern die umstrittene Antriebstechnologie vor einer neuen Zukunft. „Die Emissionen sind bald kein Thema mehr“, sagte Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung, in Stuttgart. Der Zulieferer stellte eine neue Abgastechnik vor, die den Stickoxidausstoß bei einem Golf im realen Verkehr auf 13 Milligramm je Kilometer senkt. Das wäre gerade einmal ein Zehntel der Menge, die ab 2020 noch erlaubt sein wird. Nicht einmal 100 Euro zusätzlich soll das gegenüber der jetzigen Technik kosten.

„Bosch ist einem großen Ziel nahe, das noch vor kurzem unerreichbar schien: einem Verbrennungsmotor, der die Umgebungsluft nahezu unbelastet lässt“, erklärte Denner stolz. Die versammelten Journalisten konnten es schier nicht glauben. Es klangt nach all den Querelen wie eine Wunderheilung. Eigentlich seien keine neuen Teile erforderlich, ein zusätzlicher Sensor vielleicht, erklärte der zuständige Geschäftsführer Rolf Bulander. „Es geht um die andere Anordnung der Komponenten und die Kontrollsysteme“, sagte er. Zum Beispiel haben die Ingenieure den Katalysator nahe an den Motor gebracht und die Abgasrückführung neu konzipiert. Der Verbrauch steige nur um ein bis zwei Prozent.

Zwei Jahre haben die Ingenieure an der Lösung gearbeitet. Früher sei es nicht gegangen, weil die Messgeräte für die Analyse auf der Straße erst seit dieser Zeit zur Verfügung stünden. Die Entwicklungskosten veranschlagte Bulander auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Bezahlbar sei die Technik in jedem Fall und wirtschaftlich interessant von der Golf-Klasse an aufwärts. Ein solches Modell dient Bosch als Demonstrationsfahrzeug.

Einsatz erst beim Modellwechsel

Bosch sieht nun die Hersteller am Zug. Denner geht davon aus, dass die neue Technik erst bei Modellwechseln zum Einsatz kommt. Man suche jetzt das Gespräch mit den großen Kunden. Für die Nachrüstung von älteren Diesel mit Euronorm 5 tauge die Technik aber nicht. Voraussetzung seien die neuen Euro-6-Motoren, die seit vergangenem Herbst vorgeschrieben sind.

Bosch ist Weltmarktführer bei der Dieseltechnologie. 50 000 Arbeitsplätze hängen davon ab. Die Rückgänge bei den Dieseleinspritzpumpen in Europa habe man bisher durch Zuwächse beim Lkw-Geschäft in China ausgleichen können, erläuterte Denner. Er hofft, dass die „wirklich bahnbrechenden Ergebnisse“ den Antrieb wieder für Käufer attraktiv machen. Bei den Dieselgegnern warb er: „Wer die Luftqualität in unseren Städten ganz unideologisch und pragmatisch verbessern will, kommt um den Selbstzünder nicht herum.“ Denner verwies auf die ökologischen Nachteile der anderen Antriebe. Durch den Rückgang der Dieselfahrzeuge ist die Kohlendioxidbelastung in Deutschland wieder gestiegen. Die Benziner würden im Straßenbetrieb 15 Prozent mehr Kohlendioxid ausstoßen als vergleichbare Diesel. „Der Selbstzünder bleibt eine Effizienzmaschine“, betonte er. Zur Ehrlichkeit gehört für ihn eine Gesamtklimabilanz. Es sei ein Trugschluss, dass Elektroautos klimaneutral unterwegs seien. Ein Modell der Kompaktklasse sei für 80 Gramm Kohlendioxid je Kilometer verantwortlich, wenn man den tatsächlichen Strommix in Deutschland zugrunde lege. Man müsse von der Quelle bis zum Rad denken und nicht nur vom Tank aus.

Ob Bosch den Trend gegen den Diesel noch einmal drehen kann, wagte Denner nicht zu prophezeien. Nach wie vor gibt es zahlreiche juristische Verfahren auch gegen sein Unternehmen wegen Mitwisserschaft und Beihilfe. Man kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlern, betonte Denner. Es sei „glasklarer Grundsatz“ des neuen Kodex, dass Produkte nicht für die Tests optimiert werden dürften und alle Funktionen verboten seien, die Testzyklen automatisch erkennen.

Davon unabhängig spielt Bosch auch bei Elektromobilität und autonomen Fahren vorne mit. 2017 gewann der Konzern 20 Fertigungsaufträge für Elektroantriebe mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro.