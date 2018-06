Hannover Bitcom-Chef Achim Berg zur Digitalisierung: "Wir sind zu zurückhaltend"

Achim Berg, Präsident des Branchenverbands Bitkom, ist überzeugt, dass Roboter, virtuelle Realität oder künstliche Intelligenz das Potenzial haben, auch unsere Wirtschaft fundamental zu verändern. Das sagte er in einem SÜDKURIER-Interview auf der Cebit.

Herr Berg, in fast allen Branchen diskutieren die Unternehmen derzeit über Digitalisierungsstrategien. Geht gerade ein Ruck durch Deutschland oder ist das alles nur Rhetorik?

Das Thema Digitalisierung ist derzeit in aller Munde, weil sich etwas massiv verändert. Wir haben so viele epochale neue Technologien wie 3-D-Druck, Robotik, virtuelle Realität, Big Data, Blockchain oder künstliche Intelligenz, die jetzt auf den Markt drängen. Jede einzelne dieser Technologien hat das Potenzial, unsere Wirtschaft fundamental zu verändern. Die meisten Unternehmen haben das mittlerweile erkannt. Nun geht es um die Umsetzung. Digitalisierung gibt es nicht zum Nulltarif, sondern erfordert Investitionen in digitale Geschäftsmodelle.

Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und wo haben wir noch Schwächen?

Technologisch muss sich Deutschland überhaupt nicht verstecken. Bei Themen wie künstliche Intelligenz, Blockchain oder 3-D-Druck können wir uns mit den Weltmarktführern messen. Teilweise sind wir sogar besser. Was uns etwas bremst, ist die typisch deutsche Zurückhaltung. Ein Beispiel dafür ist die elektronische Gesundheitskarte, die eigentlich nur Vorteile hat und ein Segen für die Patienten wäre. Aber wir haben die Einführung durch hochkomplexe Vorschriften derart verkompliziert, dass sie leider immer noch nicht auf dem Markt ist.

Brauchen wir Ihrer Meinung nach also weniger Datenschutz?

Wir müssen eine gute Balance zwischen Datennutzung und Datenschutz einschließlich der Datensicherheit finden. Künstliche Intelligenz ohne Daten ist wie ein Schwimmbad ohne Wasser. Die europäische Datenschutzverordnung, die seit einigen Woche gilt, ist einerseits wichtig, weil sie europaweit einen einheitlichen Rechtsrahmen schafft. Aber sie schießt über das Ziel hinaus und überfordert viele Unternehmen mit überzogenen Vorschriften.

Was müssen wir im Bildungssystem verändern, um nicht den Anschluss zu verlieren?

Unser Bildungssystem ist leider sehr starr. Wir müssen erstens in der schulischen Bildung mehr digitalesWissen vermitteln. Zweitens fehlen uns an den Universitäten mindestens 40 Lehrstühle für künstliche Intelligenz. Drittens müssen wir bei der Erwachsenenbildung aufholen. Heute bekommt man als junger Mensch Bildung als Hochdruckbetankung, aber danach reißt es ab.

Gehören Smartphones und Tablets in die Klassenzimmer?

Da gibt es für mich nur eine Meinung. Natürlich ergibt es Sinn, digitale Medien in der Schule einzusetzen. Fast jeder Zehnjährige hat heute ein Smartphone. Da kann man sich nicht gegen verschließen. Es geht nicht um das Ob, es geht um das Wie.

Welche schulischen Inhalte halten sie für verzichtbar

Man kann darüber streiten, ob Altgriechisch sinnvoll ist oder nicht. Für zentral halte ich aber, digitale Medien in alle Fächer von Deutsch bis Erdkunde einzuführen. Viele junge Leute springen eher auf Inhalte in Form von Ton und Bild als auf Inhalte in reiner Textform an. Deshalb können Smartphones und Tablets den Unterricht sehr bereichern.

Wo sehen Sie in Deutschland die Hauptaufgabe der Politik beim Thema Digitalisierung?

20 Prozent unserer Bevölkerung fühlen sich von der Digitalisierung abgehängt. Um diese 20 Prozent muss sich die Politik kümmern. Es geht darum, die Vorteile der Digitalisierung für jeden spürbar zu machen, zum Beispiel durch die Einführung einer digitalen Verwaltung. Zudem brauchen wir mehr Fort- und Weiterbildungen, auch für ältere Arbeitnehmer. Der digitale Graben in der Bevölkerung muss geschlossen werden.

Wie beurteilen Sie das neue Konzept der Cebit mit einem bunten Rahmenprogramm, das vor allem junge Menschen ansprechen soll?

Es war richtig, die Messe neu aufzustellen. Wenn man über 30 Jahre das gleiche macht, muss man etwas verändern. Schließlich hat sich die Technologie in den letzten Jahren extrem gewandelt und erfordert neue Messeformate.

Fragen: Thomas Domjahn, ZZT. Hannover