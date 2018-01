Friedrichshafen/Detroit Billig-Roboterauto von ZF und Chery für den chinesischen Markt

Der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen will den chinesischen Markt mit günstigen, selbstfahrenden Autos versorgen. Die nötige Rechen- und Sensorleistung hat man selbst im Angebot. Den Fahrzeugbau übernimmt die chinesische Autoschmiede Chery.

Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer ZF hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 36 Milliarden Euro eingefahren und ist damit weiter auf Wachstumskurs. Dies sagte ZF-Vorstandschef Konstantin Sauer am Rande der Automobilmesse in Detroit. "Unsere Ziele für das vergangene Geschäftsjahr haben wir nach aktueller Lage erreicht", sagte Sauer. Gleichzeitig sei es dem Unternehmen gelungen, die Schulden weiter abzubauen. ZF hat damit im Vergleich zum Vorjahr bei den Erlösen um rund zwei Prozent zugelegt. 2018 will das Unternehmen – Zukäufe herausgerechnet – gar um sechs Prozent wachsen.

Dafür setzt das Unternehmen auch auf E-Mobilität und autonomes Fahren. Dazu hat ZF mit dem chinesischen Autobauer Chery eine Partnerschaft geschlossen, die in die Vermarktung eines teilweise autonom fahrenden Autos fürs den Massenmarkt münden soll. Zum Einsatz kommt dabei eine von ZF entwickelte Steuerungseinheit, Pro-AI, die man als künstliches Gehirn selbstfahrender Autos bezeichnen kann und die Eingriffe des Fahrers, etwa im Autobahnverkehr, überflüssig macht. Durch sie könnten auch "erschwingliche Autos" selbst fahren. Man wolle "autonomes Fahren für alle ermöglichen" sagte Sauer. Allerdings ist die Technologie zunächst nur für den chinesischen Markt vorgesehen.

Außerdem will ZF zwei neue Standorte für Elektronikkomponenten hochziehen. Wo die Werke entstehen sollen, wurde zunächst nicht bekannt.