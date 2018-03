Wirtschaft Bestes Jahr der Firmengeschichte: Georg Fischer wächst zweistellig

Georg Fischer steigert seinen Umsatz auf über 3,6 Milliarden Euro. Vor allem das Asiengeschäft trägt zum Erlösanstieg bei.

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seinen Umsatz um fast 11 Prozent auf 4,15 Milliarden Schweizer Franken (3,6 Milliarden Euro) steigern. Auch der Gewinn (Ebit) wuchs zweistellig um 13 Prozent auf 352 Millionen Franken (305 Millionen Euro). "2017 war das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr unserer Geschichte. Wir haben unsere Ziele deutlich übertroffen", sagte GF-Chef Yves Serra.

Die wichtigsten Absatzmärkte von Georg Fischer waren Asien (26 Prozent), Deutschland (25 Prozent) und das übrige Europa (23 Prozent). Die höchsten Wachstumsraten erzielte GF in China. Der Heimatmarkt Schweiz spielt mit einem Anteil von vier Prozent dagegen nur eine untergeordnete Rolle als Absatzmarkt. Dafür ist die Wertschöpfung in unserem Nachbarland sehr hoch, da GF den Großteil seiner Forschung und Entwicklung am Unternehmenssitz in Schaffhausen konzentriert hat.

Dämpfer durch hohe Metallpreise

Zum Umsatzwachstum trugen alle drei Divisionen von Georg Fischer bei. GF Piping Systems (Rohrsysteme) wuchs um 12,3 Prozent, GF Automotive um 11 Prozent und GF Machining Solutions um 8,3 Prozent. Die Automobilsparte wurde etwas durch steigende Metallpreise gebremst, so dass der Gewinn dieser Division mit 93 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr (100 Millionen Franken) rückläufig war. Zur Automobilsparte zählt auch das GF-Werk in Singen, wo der Konzern 1100 Mitarbeiter beschäftigt.

GF setzte 2017 seinen Weg fort, auch durch Übernahmen zu wachsen. So erwarben die Schweizer unter anderem die Unternehmen Urecon (Kanada), Eucasting (Rumänien) und Symmedia (Bielefeld). Urecon, das 2016 mit 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 20 Millionen Franken erwirtschaftete, ist ein Spezialist für Rohre, die Frost und Kälte trotzen. Das Unternehmen verstärkt die GF-Division Piping Solution. Eucasting, ein Spezialist für den Aluminium-Druckguss, soll laut GF-Chef Serra als Sprungbrett für Osteuropa dienen. Die Software-Schmiede Symmedia soll die IT-Kompetenz der GF-Division Machining Solutions stärken.

In diesem Jahr kündigte GF den Kauf des Schweizer Präzisionsgussspezialisten Precicast an. Der Vollzug des Kaufs wird sich direkt auf die Divisionsstruktur von Georg Fischer auswirken. So soll nach Abschluss der Übernahme die Automotivesparte in GF Casting Solution (GF Gusslösungen) umbenannt werden, da durch den Kauf der Anteil der Produkte für die Autoindustrie auf 85 Prozent sinkt. Wie Yves Serra gestern bestätigte, ist GF weiter auf der Suche nach Zukäufen. "Wir probieren Firmen zu kaufen, die zu uns komplementär sind." Insbesondere Firmen aus den USA seien interessant, da dort der Umsatz von GF noch Nachholbedarf habe.

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs 2017 – vor allem durch die erwähnten Übernahmen – um 7 Prozent auf 15 835 Beschäftigte. Im Wettbewerb um Fachkräfte will das Unternehmen seinen Mitarbeitern verstärkt Weiterbildungen, Auslandsaufenthalte und flexible Arbeitszeiten bieten. "Wir wollen, dass die Leute nicht zu Google gehen, sondern zu uns kommen", sagte Yves Serra.

Für 2018 erwartet GF ein Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent. Schließlich könne man nicht jedes Jahr zweistellig wachsen, begründete Georg Fischer die eher vorsichtige Prognose.

"Die Dieselkrise trifft uns nicht"

Georg-Fischer-Chef Yves Serra, 64 Jahre, erklärt, warum er seine Automobilsparte durch Zukäufe und neue Produkte künftig auf breitere Füße stellen will.

Herr Serra, der Dieselantrieb steht derzeit stark in der Kritik. Ist Ihre Automobilsparte von der Dieselkrise betroffen?

Nein. Wir sind nicht abhängig von der Art der Motorisierung. Wir produzieren Leichtbauteile für Benzinautos, Dieselautos und zunehmend auch für Elektroautos. Fast 20 Prozent aller Aufträge im letzten Jahr waren für Autos mit Elektromotor oder Hybridantrieb.

Warum wollen Sie Ihre Automotive-Sparte in Casting Solutions umbenennen?

Nach dem Abschluss des Kaufs von Precicast werden mehr als 15 Prozent des Umsatzes dieser Sparte außerhalb des Automobilsektors erwirtschaftet. Der neue Name soll diese Evolution unseres Portfolios reflektieren. Für die Division ist diese Diversifizierung gut.

Welches Potenzial sehen noch in China?

90 Prozent der Bevölkerung in China haben noch kein Auto. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Autonachfrage dort weiter steigen wird. Wir haben zwei Firmen vor Ort und ich gehe davon aus, dass sie weiter wachsen werden.

Wie gut können Sie mit dem hohen Tarifabschluss in der Metallindustrie leben?

Damit müssen alle Firmen in Deutschland leben. Wichtiger ist für uns, weiter innovativ zu bleiben und unsere Produktivität zu steigern.

Fragen: Thomas Domjahn