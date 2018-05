Modena Bei Panini geht's wieder rund: Schauen Sie sich an, wie die Fußball-Sammelkarten im Werk in Italien entstehen

Bei Panini geht's wieder rund: Schauen Sie sich an, wie die Fußball-Sammelkarten im Werk in Italien entstehen

Bei Panini, dem Anbieter der Fußball-Sammelkarten, herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür und treibt die Nachfrage kräftig an. In Modena läuft die Produktion auf Hochtouren.

Acht bis zehn Millionen Päckchen pro Tag – jede davon mit fünf Sammelkarten, die vielleicht das begehrte Konterfei von Fußball-Superstars wie Messi, Neymar oder Ronaldo enthalten: Während das WM-Fieber steigt, laufen im italienischen Modena die Maschinen auf Hochtouren. Hier werden die berühmten Panini-Bilder gedruckt, die auch zur Weltmeisterschaft in Russland wieder eifrig gekauft, auf Schulhöfen oder in Büros getauscht und eingeklebt in Sammelalben konserviert werden.

Dass Italien dieses Mal bei der WM nicht dabei ist, tut dem Hochbetrieb bei Panini keinen Abbruch. „Wir produzieren für die ganze Welt, mit Ausnahme eines Teils von Lateinamerika, da wir in Brasilien noch eine andere Fabrik haben“, sagt Produktionsleiterin Simona Spiaggia. „Aber für den Rest der Welt wird alles hier produziert – also steht Italien nur für einen kleinen Teil.“

Panini produzierte allein im EM-Jahr 2016 mehr als eine Milliarde Sammelkarten-Päckchen. Um mit dem jetzigen Ansturm Schritt zu halten, wurde in Modena die Mitarbeiterzahl im Januar von 130 auf 240 erhöht; produziert wird mit Maschinen, die noch aus den 60er-Jahren stammen.

Erst wird ein Druckbogen mit den Bildern gedruckt.

Später werden die einzelnen Sammelkarten an einer Schneidemaschine zugeschnitten.

Dann bereitet eine Mitarbeiterin die Sammelbilder für die Sortiermaschine vor.

Nun kommen die Karten in die Sortiermaschine, die sie per Zufallsprinzip auf die Päckchen verteilt.

Solche Produktionsspitzen gibt es bei Panini alle zwei Jahre zu Europa- und Weltmeisterschaften. Obwohl die Firma auch Verträge mit dem US-Unterhaltungsriesen Disney hat, macht Fußball den Löwenanteil des Umsatzes aus, der – je nachdem ob ein großes Fußball-Turnier ansteht – jährlich zwischen 550 und 800 Millionen Euro ausmacht.

Seit Jahrzehnten hat das 1960 von vier Brüdern der Panini-Familie gegründete Unternehmen einen Exklusivvertrag mit dem Weltfußballverband Fifa. Das Geschäftsprinzip hat sich seitdem nicht geändert. „Es ist diese Einfachheit, die sich auszahlt“, sagt Spiaggia. „Panini ist noch nie in der Krise gewesen – weil es ein einfaches Spiel ist.“ In Modena hat Panini ein historisches Archiv mit alten Alben.

Selbst die Internet-Konkurrenz hat die Anziehungskraft der Papier-Alben kaum geschmälert. Trotzdem will sich auch Panini für die digitale Zeitenwende wappnen. „Online bewegen wir uns vorwärts“, sagt Spiaggia. „Aber es ist wie bei Büchern – manche bevorzugen E-Books, andere werden immer Papier bevorzugen, und das gilt auch für unsere Sammler.“ Günstig ist das Sammelspiel aber nicht: Ein Album hat Platz für 682 Sticker. Angenommen, der Sammler erhält beim Kauf keinen Spieler doppelt, braucht er in diesem Jahr 123 Euro, um das Album zu füllen. Dabei gelingt es jedoch nur fünf Prozent der Kunden, ihr Album komplett zu bestücken. 95 Prozent sammeln 50 bis 60 Sticker.

Den immer wieder erhobenen Verdacht, Abbilder von Superstars wie Neymar oder Ronaldo seien in den Päckchen seltener zu finden, weist Panini zurück. „Wenn sie selten sind, liegt das daran, dass sie begehrter sind“, sagt Spiaggia. „Sie sind weniger in Umlauf, weil sie nicht eingetauscht werden – aber nicht von Anfang an.“ Und so liegt es an den Maschinen in der Fabrik in Modena, über Glück oder Pech beim Aufreißen der Päckchen zu entscheiden.