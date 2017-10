Montgomery Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin: Schulterschluss mit Alabama

Hoffmeister-Kraut reist in den US-Bundesstaat Alabama. Mercedes-Benz produziert dort seit 20 Jahren. Die Wirtschaftsministerin warnt vor Protektionismus.

Kay Ivey ist eine resolute Frau. Die Gouverneurin von Alabama erinnert an die selbstbewussten Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer, die sich auch wenig um die Machtzentrale in der fernen Hauptstadt scheren. Da mag US-Präsident Donald Trump noch so sehr über vermeintliche Benachteiligungen seines Landes durch den Welthandel wüten, Frau Ivey setzt auf das Gegenteil. Als Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bei ihrem Besuch im deckenhoch holzvertäfelten Amtszimmer im Gouverneurssitz in Montgomery den freien Welthandel beschwört, stimmt Ivey zu: "Sehr gut. Das ist wahr." Der Besucherin verspricht Ivey, dass sie einen Brief nach Washington schreibt, in dem sie die speziellen Interessen der in Alabama ansässigen Autoindustrie erklärt.

Der Konflikt zeigt wieder einmal, wie das Sein das politische Bewusstsein bestimmt. Frau Ivey ist zwar Republikanerin, aber mit dem Protektionismus ihres Parteifreundes Trump kann sie nichts anfangen. In ihrem Bundesstaat produziert seit 20 Jahren Mercedes-Benz geländegängige Autos, die heute jeder SUV nennt. Die G-Modelle im Werk Tuscaloosa werden in die ganze Welt exportiert, nur 30 Prozent der Jahresproduktion von über 300 000 Fahrzeuge verkauft der Konzern in den USA. Der weitaus größere Teil geht nach China, Deutschland, Russland und 130 weitere Länder. Das Werk ist auf Zulieferungen aus anderen Ländern angewiesen. Handelsbeschränkungen, wie sie Trump unter der Überschrift "Amerika zuerst" vorschweben, wären Gift.

Kurzerhand erklärt Iveys Handelsminister Greg Canfield das Werk von Mercedes zu einer amerikanischen Fabrik. Ein wenig macht er sich lustig über Trump, der gern Falschmeldungen der Medien beklagt. "Fakt ist, dass viele Autos in Deutschland fahren, die in Alabama produziert wurden", betont er. Und darauf sind sie sichtlich stolz. Trump dagegen hatte lamentiert, in New York seien viele Mercedes auf den Straßen, in Deutschland aber keine amerikanischen Autos und dies auf unfaire Handelspraktiken zurückgeführt.

Unternehmer wollen Sicherheit

Hoffmeister-Kraut freut sich über den Schulterschluss in Alabama. Mit ihrer einwöchigen USA-Reise will sie ausloten, wie die amerikanische Politik tickt und den baden-württembergischen Unternehmen mit Niederlassungen vor Ort nebenbei ihre Unterstützung in schwieriger Zeit demonstrieren. Denn neben den großen Konzernen wie Mercedes haben auch viele Mittelständler Produktionen in den USA aufgebaut. "Die Äußerungen von Präsident Trump bereiten uns Sorgen", gibt die Wirtschaftsministerin zu. In Washington spricht sie mit Senatoren, mit Autolobbyisten und Wissenschaftlern aus den politischen Denkfabriken. Dan Mullaney, ein hochrangiger Mitarbeiter im Handelsbüro, bittet sie, "die Regierung nicht an ihren Worten zu messen, sondern an ihren Taten". Und passiert ist ja bisher noch nichts. Die CDU-Ministerin verspürt "großes Interesse an einer Fortsetzung der Partnerschaft mit Deutschland".

Aber niemand weiß, ob oder wann Trump ernst macht mit Handelsbeschränkungen oder anderen Restriktionen. "Die Unberechenbarkeit sollte man nicht verdrängen", warnt der mitgereiste Unternehmer Peter Kulitz aus Ulm. Der Wortführer der Industrie- und Handelskammern "spürt überall in der Wirtschaft Verunsicherung".

Bei ihren Auftritten zu Beginn der Reise spürt man bei Hoffmeister-Kraut die Verunsicherung angesichts der komplizierten Gemengelage. Als sie Mitch Bainwol, dem Präsidenten der Auto-Allianz gegenübersitzt, wirkt sie ein wenig schüchtern. Dabei ist der frühere Musikmanager, hemdsärmelig und angetan mit Hosenträgern, eigentlich ihr Verbündeter im Kampf gegen Handelsbeschränkungen. Er leitet den Verband der Autohersteller, die jetzt eine Kampagne gegen Trumps Forderungen nach einem höheren Inlandsanteil in der Autoproduktion gestartet hat. Die Branche, der der Präsident helfen will, lehnt seine Hilfe ab.

In Alabama, der zweiten Station von Hoffmeister-Krauts Informationstour, ticken die Uhren längst nicht so aufgeregt. Hier wird die CDU-Politikerin, die selbst aus einer Unternehmerfamilie kommt, mit offenen Armen aufgenommen. Hier tritt sie dann auch lockerer auf. Beim Empfang der Wirtschaftsfördergesellschaft plaudert sie entspannt und fließend Englisch mit den Managern. Einer der mitgereisten Verbandsfunktionäre beobachtet die Szene mit Interesse. So souverän würde er sich die Ministerin auch auf der landespolitischen Bühne wünschen.

