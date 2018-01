vor 8 Stunden AFP Detroit Automesse in Detroit eröffnet – US-Verkehrsministerin Chao wirbt für Trumps Steuersenkungen

In Detroit ist am Sonntagabend die jährliche Automesse eröffnet worden. US-Verkehrsministerin Elaine Chao warb in einer Rede für die umstrittene Steuerreform von Präsident Donald Trump, die die Investitionen in den USA ankurbeln und auch „positive Auswirkungen“ auf die Autobranche haben werde.