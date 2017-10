vor 2 Stunden Thomas Domjahn Exklusiv Wirtschaft Ausstieg im Schneckentempo: Warum die schwerfällige EZB-Politik langsam zur Gefahr wird

Die Europäische Zentralbank will 2018 weniger Anleihen aufkaufen. Doch eine Zinswende ist noch lange nicht in Sicht. Das könnte für Blasenbildungen und Verwerfungen an den Märkten sorgen, glaubt SÜDKURIER-Wirtschaftsredakteur Thomas Domjahn.