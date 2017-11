vor 1 Stunde Walther Rosenberger Exklusiv Konstanz Arbeitslosengeld im Supermarkt? Ein kruder Einfall ohne Anstand

Dass Arbeitslose ihr Geld in bestimmten Situationen jetzt im Super- oder Drogeriemarkt abholen sollen, grenzt an Slapstick. In jedem Fall ist es für die Betroffenen nicht zumutbar, meint Wirtschaftsressortleiter Walther Rosenberger.