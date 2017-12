vor 1 Stunde Alexander Michel Exklusiv Wirtschaft Applaus für die neue ICE-Strecke – Doch die Bahn ist erst auf halbem Weg

Von Berlin nach München in weniger als vier Stunden: Die Deutsche Bahn hat die modernste Eisenbahnstrecke Deutschlands in Betrieb genommen, mit der das Unternehmen auch den Fluglinien Konkurrenz machen will. Doch der Konzern muss weiter investieren. Auch in der Provinz.