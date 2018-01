vor 9 Stunden dpa Pfullendorf Alno plant Wiederaufnahme der Produktion - Mitarbeiterversammlung

Der insolvente Küchenkonzern Alno gibt am heutigen Dienstag auf einer Betriebsversammlung seine Zukunftspläne bekannt.

Die Alno-Beschäftigten sollen am Dienstag (15.00 Uhr) in Pfullendorf bei einer Betriebsversammlung über den Stand der geplanten Wiederaufnahme der Produktion informiert werden. Teile des insolventen Küchenbauers wurden vor zwei Wochen an den britischen Investor Riverrock verkauft.



Insgesamt sollen 410 frühere Alno-Mitarbeiter von der Neuen Alno GmbH übernommen werden. Zwei Drittel von ihnen hätten bisher einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben, so ein Sprecher des Insolvenzverwalters vor Tagen. Das neue Unternehmen will dann im Frühjahr wieder Küchen produzieren.



Riverrock hatte Mitte Dezember für rund 20 Millionen Euro wesentliche Teile des insolventen Unternehmens wie Maschinen, Grundstücke und auch die Markenrechte übernommen.