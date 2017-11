Toulouse/Immenstaad Airbus: Schmiergeld für Satelliten?

Die Korruptions-Affäre beim Airbus-Konzern weitet sich aus. Neue Hinweise führen auch zur Weltraum-Sparte des Unternehmens. Deren größter Satellitenstandort liegt am Bodensee.

Paris – Die Korruptionsaffäre um Schwarze Kassen beim europäischen Luftfahrt- und Verteidigungskonzern Airbus weitet sich aus. Nachdem im Zentrum der Ermittlungen bislang dubiose Zahlungsströme beim Verkauf von Kampfflugzeugen, Helikoptern und Verkehrsjets gestanden waren, führen nun Spuren auch zu deutschen Satellitenbauern. So gibt es Hinweise darauf, dass auch die Weltraum-Tochter des Konzerns von Schmiergeldern profitiert hat. Diese hat auch mehrere Standorte in Deutschland, etwa in Bremen, Ottobrunn und Immenstaad am Bodensee.

Wie das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet, stießen airbusinterne Ermittler bereits im Jahr 2015 auf verdächtige Millionenzahlungen der Airbus-Satellitentochter Astrium – sie firmiert heute unter der Bezeichnung Airbus Defence and Space – an zwei Firmen des Lobbyisten und tunesischen Geschäftsmanns Lyes Ben Chedli. Dieser ist Teil einer als "Kasachgate" bezeichneten Affäre um den Verkauf von Hubschraubern und weiteren Industriegütern an Kasachstan. Die Geschäfte sollen von der französischen Regierung um Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy eingefädelt und nur durch umfangreiche Schmiergeldzahlungen in Gang gekommen sein. Einer der Strippenzieher soll Chedli gewesen sein. Ihm werden sehr gute Beziehungen zu Repräsentanten der sowjetischen Nachfolgerepublik nachgesagt.

Offenbar beschränkte sich sein Betätigungsfeld aber nicht nur auf Hubschrauber, sondern umfasste auch die Unterstützung des Astrium-Satellitengeschäfts. Das jedenfalls lassen die Aufzeichnungen von Airbus-Revisoren vermuten, aus denen „Der Spiegel“ zitiert. Als Grund für die Millionen-Zahlungen notierten die Airbus-Juristen demnach „Unterstützungsleistungen“ beim Verkauf von zwei Satelliten der deutschen Tochter Astrium an Kasachstan.

Steckt damit auch die deutsche Airbus-Tochter „tief im Sumpf der Kasachstan-Affäre“?

Auf Nachfrage des SÜDKURIER lehnte ein Sprecher von Airbus am Sonntag eine Stellungnahme ab, sagte aber, „dass das Unternehmen vollumfänglich mit den Behörden kooperiere“. Bereits im Jahr 2016 hatte sich Airbus bei der britischen Antikorruptionsbehörde SFO selbst angezeigt. Seither durchleuchten nicht nur interne Revisoren, sondern auch Aufsichtsbehörden das Unternehmen. Kürzlich teilte Airbus-Chef Tom Enders seinen 130 000 Mitarbeitern in einem Brief mit, die Ermittlungen in Großbritannien und Frankreich könnten zu „beträchtlichen Bußen“ führen – im Raum stehen Milliardenbeträge. Airbus stünden „turbulente und verwirrende Zeiten“ bevor.

Unklar ist bislang, ob oder in wie weit deutsche Satellitenstandorte von geschmierten Aufträgen profitierten. Außer in deutschen Werken wird die Airbus-Weltraumtechnik auch in Frankreich und Großbritannien hergestellt. Klar ist aber, dass Kasachstan, auf dessen Territorium das Raumfahrtzentrum Baikonur liegt, Airbus-Satelliten erhalten hat. „Inklusive der nötigen Bodeninfrastruktur“, wie es aus dem Umfeld des Unternehmens heißt.

Airbus gilt als führender Satellitenbauer weltweit und beliefert seit Jahren auch Länder ausserhalb der EU. Der Groß-Standort in Immenstaad am Bodensee hat sich auf Erdbeobachtungssatelliten spezialisiert und erweitert seine Produktionskapazitäten derzeit massiv. Private Konkurrenten wie das US-Unternehmen SpaceX machen Airbus aber immer stärkere Konkurrenz.

Von Immenstaadaus in den Orbit