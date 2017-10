Berlin Air-Berlin-Mitarbeiter machen mit Protestaktion Druck auf Arbeitgeber

Mit einer organisierten Protestaktion haben Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin am Montag auf ihre unsichere Lage aufmerksam gemacht.

In Berlin beteiligten sich etwa 300 Angestellte aus den Bereichen Verwaltung, Technik und Kabine an einer gemeinsamen aktiven Mittagspause, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Auf Schildern forderten sie von ihrem Arbeitgeber und den Investoren „soziale Verantwortung“ und drängten die Beteiligten zur Gründung einer Transfergesellschaft.

Es gehe um die Zukunft der Mitarbeiter und „nicht nur um Maschinen“, sagte Verdi-Sprecherin Martina Sönnichsen der Nachrichtenagentur AFP. Sie sprach von einer „wichtigen Aktion“. „Wir wünschen uns, dass die Investoren ein Ohr dafür haben.“

Zu der rund einstündigen Kundgebung hatte Verdi am Wochenende aufgerufen, um Druck auf Air Berlin und die Investoren sowie auf den Insolvenzverwalter, Sachverständige und den Gläubigerausschuss zu machen. Alle Beteiligten müssten Perspektiven für die Zukunft der Mitarbeiter schaffen, forderte die Gewerkschaft.

Weitere Informationen Flugausfälle bei Air Berlin: Diese Rechte haben Reisende

Air Berlin geht zu großen Teilen an die Lufthansa. Mit der Billigfluggesellschaft Easyjet laufen Verhandlungen zur Übernahme von Firmenanteilen. Die britische Airline hatte am Freitagabend erklärt, sie habe Interesse an 25 Maschinen von Air Berlin. Die Zukunft eines Großteils der mehreren tausend Mitarbeiter ist indes ungewiss.