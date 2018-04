Tuttlingen Aesculap muss sparen

Die Tuttlinger Medizintechnikfirma tritt auf die Kostenbremse. Arbeitsplätze sollen aber nicht gestrichen werden.

Trotz eines Rekordumsatzes im vergangenen Geschäftsjahr hat sich der Medizintechnikkonzern Aesculap erstmals seit Jahren ein Sparprogramm verordnet. In den vergangenen Jahren sei Aesculap beim Umsatz um rund fünf bis sieben Prozent jährlich gewachsen, sagte Aesculap-Chef Joachim Schulz am Dienstag in Tuttlingen. Parallel dazu hätten sich aber auch die Kosten nach oben entwickelt. Letzteres wolle man künftig vermeiden. Ziel sei es zu wachsen, aber die Kosten konstant zu halten, sagte Schulz, der das Unternehmen nach dem Abgang des langjährigen Firmen-Chef Hanns-Peter Knaebel im Frühjahr 2017 führt.

Dazu will das Unternehmen seine Prozesse verschlanken und vereinfachen, aber auch beim Personal einen Gang zurückschalten. Nach Jahren des Jobaufbaus in der Ära Knaebel solle der Personalstand nun konstant gehalten werden, wie Schulz sagte. Spekulationen, wonach es bei Aesculap sogar zu einem Personalabbau kommen könnte, trat Schulz entgegen. „Es gibt keine Personalabbaupläne bei uns. Wir sind nicht in einer Krisensituation“, sagte er.

Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Aesculap, das seit 1976 zum Medizintechnikkonzern B.Braun gehört, knapp 1,79 Milliarden Euro Umsatz – 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Schulz sprach von einem „befriedigenden Wachstum in einem anspruchsvollen Umfeld“. Die wesentlichen Wachstumstreiber seien der Heimatmarkt, Japan und China gewesen. „China schiebt erheblich“, sagte Schulz. Sorgenkinder waren die USA und Großbritannien. In letzterem Land sanken die Umsätze sogar.

Zum Gewinn macht Aesculap keine genauen Angaben, Schulz sagte aber, die Erträge seien um 4,1 Prozent ausgebaut worden. Ziel sei es, ein zweistelliges Ergebniswachstum zu erreichen. Generell sei Aesculap aber einer der größten Ergebnisbringer innerhalb des B.Braun-Konzerns. Im laufenden Jahr wollen die Tuttlinger ihre Umsätze – wie bislang üblich – um fünf bis sieben Prozent ausbauen. Der Mitarbeiterstand am Stammsitz soll bei 3600 gehalten werden. Weltweit arbeiten derzeit 11 000 Menschen für Aesculap.

Name verschwindet von Gebäuden

Aesculap, das auf Chirurgieinstrumente und Nahtmaterial, aber auch auf Orthopädie-Produkte wie künstliche Hüftgelenke spezialisiert ist, ist innerhalb des B.Braun-Konzerns die zweitgrößte Sparte. Seit einiger Zeit haben die Nordhessen ihr verstärktes Augenmerk auf Aesculap gerichtet. Vergangenes Frühjahr trat Ex-Aesculap-Chef Knaebel nach einem Streit mit dem B.Braun-Vorstand zurück. Wenig später trat mit Katrin Sternberg eine neue Forschungs- und Innovationschefin ihre Arbeit an. Sie soll die 600-Mann-starke Forschungsabteilung stärker als bisher an den Bedürfnissen des Marktes ausrichten und auch effizienter gestalten. Dies war schon länger ein Anliegen der Aesculap-Mutter B.Braun, die unter ihrem Chef Heinz-Walter Große auch die Gewinnentwicklung in Tuttlingen verstärkt in den Blick nimmt.

Ein Zeichen dafür, dass B.Braun Aesculap neuerdings an eher kurzer Leine führt, ist auch, dass der Markenname der Tuttlinger Firma im 151. Jahr ihres Bestehens bald vollkommen aus der Öffentlichkeit verschwinden wird. In den vergangenen Wochen wurden Aesculap-Leuchtschriftzüge, etwa an Hausfassaden, entfernt – auch am Stammsitz in Tuttlingen. In Zukunft soll der Markenname nur noch auf den Produkten der Schwaben prangen. Diesbezüglich gebe es seit Jahren eine klare Verabredung mit B.Braun, sagte Aesculap-Chef Schulz. Diese werde nun umgesetzt. Offen ist derzeit noch, ob anstatt des Aesculap-Schriftzugs in Zukunft an der Tuttlinger Zentrale und anderswo der grüne B.Braun-Schriftzug erscheint. Diesbezüglich gebe es derzeit „Überlegungen“, sagte Schulz.