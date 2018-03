Für Serien-Junkies und Filmkenner der perfekte Gewinn: Netflix beschenkt drei seiner Nutzer mit einem kostenlosen Netflix-Abo für die Ewigkeit. Jeder hat nur einen Versuch, doch es kursieren bereits Vermutungen über Betrüger.

House of Cards, Stranger Things oder Dark: Der Streaming-Anbieter Netflix fesselt mit zahlreichen Serien und Filmen Millionen von Zuschauern weltweit vor dem Bildschirm. Regelmäßig gibt es dabei auch Eigenproduktionen: Der nächste große Hit könnte die Serie "Altered Carbon" sein. In dem Netflix-Original, das seit Februar 2018 auf der Streaming-Plattform zu finden ist, ist das ewige Leben möglich.

Und um den Nutzern ein Gefühl davon zu geben, wie sich die Ewigkeit anfühlen kann, hat sich Netflix eine Promo-Aktion ausgedacht: „Netflix forever“. Das Unternehmen bietet drei Serienjunkies eine ewig kostenfreie Nutzung seines Angebots.

Geheime Aktion wird Realität

Netflix warb zunächst mit einem mysteriösen Video für die Aktion, ließ dabei allerdings noch offen, wie die Nutzer das Netflix-Vergnügen auf Ewigkeit gewinnern können. In dem Video ist lediglich eine Mitgliedskarte zu sehen: „Das ewige Netflix Mitglied“ steht darauf.

Bei den Fans löste das zunächst Kopfzerbrechen und viele Diskussionen in den sozialen Medien aus. Pünktlich zum angekündigten Termin, dem 1. März, lüftete der Streamingdienst-Anbieter dann das große Geheimnis: Die ewige Netflix-Mitgliedschaft wird es tatsächlich geben.

Quiz zu Serien und Filmen

Wer unendlichen Zugriff auf die Inhalte des Video-on-Demand-Anbieters erhalten möchte, muss sein Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen. Die Teilnehmer können sich mit ihrem Facebook-Login anmelden und unendlich viele Fragen zu den Filmen und Serien des Streamingdienstes beantworten.

So ich verabschiede mich mal für die nächsten 3 Tage und 9 Stunden .... #NetflixForever pic.twitter.com/7qlMB9oAhU — X.ray ? ? (@_X__ray) 1. März 2018

Im Büro wird #netflixforever gespielt. Wir sind bei Frage 55 und haben schon schweißnasse Hände. — Sophie Wanke (@koelnfetti) 1. März 2018

Neben Wissen zu zahlreichen Serien und Filmen auf Netflix ist dabei vor allem Durchhaltevermögen gefragt: Das Netflix-Quiz kann noch bis Sonntag um 20 Uhr gespielt werden. Bei jeder Frage muss die richtige unter vier Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. Auf Twitter sind bereits einige Fragen zu sehen: "Komplettiere den Seriennamen Orange is the New..." oder "In welchem Land spielt Rita?"

Einmalige Chance führt zu Schummelei

Wer ein einziges Mal mit der Antwort danebenliegt oder die Antwortzeit von zehn Sekunden überschreitet, scheidet sofort aus. Eine zweite Chance gibt es nicht. Die "Netflix forever"-Mitgliedschaften gehen an die drei Spieler, die die meisten korrekten Antworten gegeben haben. Laut Informationen auf der Website haben bisher 161.467 Nutzer (Stand: 1. März) daran teilgenommen. Derzeit liegt der Bestwert bei 150 richtigen Antworten.

Doch es gibt bereits erste Vermutungen, dass Teilnehmer schummeln. Statt, wie von Netflix geplant mit dem eigenen Account nur ein Mal am Gewinnspiel teilzunehmen, würden einige Namen mehrfach auftauchen und so ihre Chance auf das ewige Netflix-Abo erhöhen wollen. Netflix weißt vor Beginn des Quiz' aber darauf hin, dass Nutzer, die es mit Fake-Accounts mehrmals versuchen, vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

Die @NetflixDE Hauptzentrale: Lass das mal mit Facebook Login machen, dann kann keiner schummeln!



Hm... irgendwas kommt mir bei Platz 1-3 verdächtig vor, hmhm... ?#netflixforever #sherlockhorn pic.twitter.com/ZVLDUhuo0Z — Horn (@tooncraft) 1. März 2018



Seit September 2014 ist der Streaming-Dienst auch in Deutschland und mittlerweile in fast allen Ländern der Welt verfügbar. Ende 2017 konnte Netflix ingesamt fast 118 Millionen Abonnenten verzeichnen. Aktuell ist das Serien- und Filmangebot von Netflix nach einem kostenfreien Testmonat nur im monatlichen Abo nutzbar. Für die drei Gewinner des ewigen Netflix-Abos gilt ab Sonntag: Alle Filme und Serien auf Netflix kostenfrei schauen und das ein Leben lang.