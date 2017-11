vor 45 Minuten dpa Hannover Zwei Schwerverletzte nach Messerattacke in Disco

Bei einem Messerangriff in einer Disco in Hannover sind zwei Männer in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Die 40 und 43 Jahre alten Opfer waren zuvor mit zwei jüngeren Männern aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte.