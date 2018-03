vor 19 Minuten Zahl der Asylanträge in der EU 2017 halbiert

2016 haben noch 1,206 Millionen Menschen in einem der 28 EU-Staaten erstmals einen Asylantrag gestellt. Die meisten Anträge wurden in Deutschland gestellt - 198.255 Erst-Anträge sind registriert worden. Allerdings ist der deutsche Anteil an den Gesamtzahlen zurückgegangen.