vor 56 Minuten dpa Istanbul Yücel: «Werde seit fast einem Jahr als Geisel gehalten»

Außenminister Cavusoglu sieht die Türkei und Deutschland in einer «Krisenspirale», am Samstag wird er darüber mit Sigmar Gabriel in Goslar sprechen. Thema wird auch Deniz Yücel sein - der in einer Erklärung aus dem Gefängnis mitteilt, er werde als «Geisel» gehalten.