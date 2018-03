vor 1 Stunde dpa Winnenden Winnenden gedenkt der Opfer des Amoklaufs vor neun Jahren

Neun Jahre sind seit dem Amoklauf an der Albertville-Realschule in Winnenden vergangen. Die Erinnerung an das schreckliche Geschehen bleibt in der Stadt wach. Heute wird einmal mehr der Opfer gedacht.