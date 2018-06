vor 56 Minuten dpa Rom Weiteres Schiff mit Flüchtlingen wartet vor Sizilien

Das in Italien abgewiesene Rettungsschiff «Aquarius» kämpft sich durch schwere See Richtung Spanien. Nun wartet vor Sizilien ein Schiff der US-Marine mit geretteten Migranten an Board auf eine Genehmigung zum Einlaufen. Wiederholt sich die Hinhalte-Taktik der neuen rechtspopulistischen Regierung?