Berlin Weihnachtsmarkt an Berliner Gedächtniskirche beginnt

Weihnachtsmarkt an Berliner Gedächtniskirche beginnt

Nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche trüben Trauer und Sorge die Vorfreude auf den nächsten Weihnachtsmarkt. Nun stehen die bunten Buden da, als sei nichts gewesen - und doch ist alles anders.

Knapp ein Jahr nach dem islamistischen Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche hat der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz begonnen. In diesem Jahr findet das Marktgeschehen unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt.

Rund um den Platz wurden Betonbarrieren aufgestellt. Die Polizei hat verstärkte Präsenz und weitere, teils unsichtbare Maßnahmen angekündigt.

Alle hofften auf eine friedliche Weihnachtszeit, sagte ein Sprecher des Schaustellerverbands. Zuvor hatten die Marktleute einen Gottesdienst in der Gedächtniskirche gefeiert. Am 19. Dezember 2016 war ein Attentäter mit einem Lastwagen in den Markt gerast, hatte 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.

Am Abend ist die offizielle «Eröffnung im Kerzenschein» mit einem Gedenken an die Opfer geplant. Dazu werden auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) erwartet.