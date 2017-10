Barcelona Unabhängigkeitsgegner bejubeln Staatspolizei in Barcelona

Unabhängigkeitsgegner bejubeln Staatspolizei in Barcelona

Kurz vor Beginn einer Großkundgebung gegen die Abspaltung der Region Katalonien von Spanien sind rund tausend Unabhängigkeitsgegner in Barcelona vor dem Quartier der Guardia Civil zusammengekommen.

Sie brachten am Sonntagvormittag in der katalanischen Hauptstadt ihre Unterstützung für die staatliche Polizeieinheit lautstark zum Ausdruck.

Bei einem von der spanischen Justiz verbotenen Referendum waren staatliche Polizeieinheiten am vorigen Sonntag zum Teil gewaltsam gegen Wähler und Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben der separatistischen Regionalregierung wurden bei den Polizeiaktionen zur Verhinderung der Abstimmung knapp 900 Menschen verletzt. Rund 90 Prozent stimmten für die Trennung Kataloniens vom Königreich.

Die Unterstützer der Guardia Civil schwenkten unzählige spanische Fahnen und skandierten: «Ihr seid nicht allein!», «Ich bin Spanier, Spanier, Spanier», «Viva España» und «Das ist unsere Polizei».

In Barcelona wollten Gegner einer Unabhängigkeit Kataloniens am Sonntag gegen die Abspaltungspläne demonstrieren. Zu der Kundgebung hat die Organisation Katalanische Zivilgesellschaft aufgerufen, die den Unabhängigkeitsbestrebungen sehr kritisch gegenüber steht.

Auch die in Madrid regierende konservative Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy sowie deren parlamentarische Verbündete Ciudadanos unterstützen die Kundgebung. Am Samstag hatten Menschen in zahlreichen Städten Spaniens für einen Dialog zwischen Barcelona und Madrid demonstriert.