vor 1 Stunde dpa Washington Trumps Ex-Wahlkampfberater Manafort muss in U-Haft

Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager, Paul Manafort, muss in Untersuchungshaft. Eine US-Bundesrichterin in Washington entschied am Freitag, bei Manafort bestehe Verdunkelungsgefahr.