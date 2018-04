vor 2 Stunden dpa Washington Trump schickt US-Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko

Seit Tagen macht Trump wieder Stimmung gegen Einwanderer. Nun weist er seine Regierung an, die Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko schicken. Der Präsident will Handlungsfähigkeit demonstrieren - dabei dürfte er auch auf frustrierte Anhänger schielen.