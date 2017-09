Celle Terrorprozess gegen Abu Walaa: Gericht befragt Polizisten

Der Hassprediger Abu Walaa soll zahlreiche junge Männer von einer Hildesheimer Moschee aus für die Terrormiliz IS mobilisiert haben. Seit Dienstag müssen sich er und vier weitere mutmaßliche Top-Islamisten in Celle vor dem Oberlandesgericht verantworten.

Im Terrorprozess gegen den Hassprediger Abu Walaa und vier Unterstützer will das Oberlandesgericht Celle heute mit der Beweisaufnahme beginnen. Polizeibeamte sollen als Zeugen befragt werden.

Die Bundesanwaltschaft hält Abu Walaa für die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland.

Mit den Mitangeklagten soll er junge Menschen islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben. Einige sollen dort verheerende Selbstmordattentate verübt haben, andere kehrten von den Schlachtfeldern nie zurück. Ein längst verbotener Moscheeverein in Hildesheim soll Drehscheibe des Predigers gewesen sein, der aber auch in Nordrhein-Westfalen aktiv war.