Santiago de Chile Tausende Frauen demonstrieren in Chile gegen Diskriminierung

Tausende Frauen demonstrieren in Chile gegen Diskriminierung

Tausende Frauen haben in Santiago de Chile gegen Diskriminierung und sexistische Gewalt in Bildung und Arbeit protestiert. Die Kundgebungen für Gleichberechtigung fanden auch in Valparaíso, Concepción und anderen Städten statt.